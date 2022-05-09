صفقات متنوعة في معرض «تفاصيل 2022» بـ«إكسبو الذيد»

المصدر: الشارقة- البيان

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اختتمت في مركز «إكسبو الذيد» فعاليات الدورة الأولى من معرض «تفاصيل 2022»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الوسطى، الذي أقيم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 40 شركة متخصصة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والاستشارات الهندسية، ونخبة من أبرز شركات الأثاث والإضاءة وخدمات البيوت الذكية، مستقطباً أكثر من ألف زائر على مدار ثلاثة أيام.

ونجح المعرض الذي شهد إبرام اتفاقيات تعاون وعدد من الصفقات المتنوعة والعقود والأعمال التجارية، في نيل رضا العارضين والزوار من خلال ما تضمنه من عرض لأحدث الابتكارات في تقنيات ومعدات البناء والتشييد، ومواد التشطيب الداخلي والديكور، والخدمات الهندسية ومنتجات الأثاث وأنظمة الأمن والسلامة والعديد من المنتجات الأخرى، في حين قدم مصممو الديكورات والمهندسون المعماريون الاستشارات الهندسية للزوار حول تصميم مخططاتهم المنزلية، ومساعدتهم في اختيار الأثاث المناسب لمنازلهم، وفق أحدث التوجهات العالمية.

وأكدت رائدة الأعمال مريم الكتبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، أن الحدث البارز الذي شهدته المنطقة الوسطى للمرة الأولى، يساهم في تعزيز مكانة الشارقة الرائدة في التطور الذي تشهده من خلال البنية التحتية، وقطاعات الإنشاءات والبناء، كما يدعم توجه إمارة الشارقة نحو تنظيم واستضافة المعارض النوعية.

ويجذب إليها الشركات والخبراء والمتخصصين في المجالات التي تضمنها المعرض، الذي يشكل منصة مهمة للتعريف بأحدث المنتجات في مجالات الهندسة والإنشاءات والتصاميم، بجانب مساهمته في إبرام صفقات مجزية في مجالاته المختلفة.

وأضافت الكتبي أن المعرض وفر فرصاً كبيرة للحاضرين الذين تفاعلوا مع العروض المتنوعة، والقيم الإبداعية المتميزة في الفنون المعمارية الراقية، بما في ذلك الأرضيات والجدران والأبواب والنوافذ، وتصميم وتنفيذ المطابخ والاستشارات الهندسية والمقاولات والإنشاءات، إلى جانب التواصل المباشر مع المهندسين وأصحاب الاختصاص والشركات، متيحاً الفرصة لزواره للاطلاع على أحدث المنتجات بأفضل الأسعار، والتعرف على الإبداع والابتكار في الرؤى والأفكار.

تأكيد المشاركة

وأكد عدد من ممثلي الشركات المتخصصة مشاركتهم في الدورات المقبلة لمعرض «تفاصيل»، لا سيما أن الحدث شكل بوابة لهم لدخول أسواق المنطقة الوسطى في إمارة الشارقة، إلى جانب نجاح المعرض في ترويج وتعزيز مكانة شركاتهم وفتح المجال لهم للتعارف وعقد الصفقات في ظل ما شهده الحدث من تنوع في تخصصات الشركات المشاركة، الأمر الذي أسهم في استقطاب العديد من الزوار للمعرض للتعرف على الخدمات التي قدمتها الشركات مما أتاح لهم الفرصة لتطوير أعمالهم وبناء قاعدة عملاء جدد.

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