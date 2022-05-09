غرفة الشارقة تُنظم «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا» غداً

المصدر: الشارقة- البيان

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تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة غداً (الثلاثاء) بالتعاون مع الرابطة النسائية الأوربية، «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا»، تحت شعار «ريادة الأعمال للمرأة...كوني أحدهم»، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز السيدات لبدء أعمالهن الخاصة، فضلاً عن توسيع مجالات التعاون والتنسيق لزيادة مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية.

وسيتضمن الملتقى الذي سينعقد في مقر الغرفة بتمام الساعة العاشرة صباحاً، تنظيم جلسات حوارية تناقش التخطيط للنظام البيئي الخاص بالشركات الناشئة في إمارة الشارقة، ومسؤولية تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

فضلاً عن استعراض الآليات المبتكرة لتمويل مشروعات رائدات الأعمال، إلى جانب استضافة عدد من رائدات الأعمال لمشاركة قصص نجاحهن والتحديات التي واجهتهن وكيف تغلبن عليها، كما سيخصص جزء من الملتقى لتنظيم ورش عمل إرشادية حول كيفية بناء علاقات مهنية فاعلة وأحدث الممارسات في التواصل السريع مع العملاء، وكيفية تقديم العروض للمستثمرين، وستُختتم فعاليات الملتقى بجلسة للتواصل والتعارف بين الحضور.

منصة مثالية

ويشكل الملتقى منصة مثالية لسيدات الأعمال الإماراتيات للالتقاء بنظرائهن الأوروبيات لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في تأسيس وإدارة وتطوير الأعمال، إلى جانب فتح قنوات تواصل لهن مع المجتمعات النسائية الاقتصادية الأوروبية واكتشاف آفاق جديدة من العمل المشترك.

حيث سيتيح الملتقى عقد لقاءات جانبية لتبادل الآراء حول السبل الممكنة لإقامة شراكات استثمارية مستقبلية في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية وغيرها، فضلاً عن توضيح أثر المتغيرات الإقليمية والدولية على مساهمة المرأة في النشاط التجاري والتحديات التي تحول دون تفعيل وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي.

تمكين ودعم المرأة

ويسلط الملتقى الضوء على تجربة الإمارات في تمكين ودعم المرأة الإماراتية التي حققت حضوراً متميزاً في مختلف المجالات الحيوية، ومن أبرزها الميدان الاقتصادي، وكانت لها بصمة متميزة في قطاع الأعمال في الدولة، الأمر الذي مكنها من تبوؤ مرتبة ريادية على مستوى المنطقة، وأثبتت أنها ركن أساسي وشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

كما يستعرض الملتقى أهم المقومات الاقتصادية لإمارة الشارقة، وعوامل الجذب الاستثمارية الفريدة وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية وتشريعية متطورة، والترويج للفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات وبيئة الأعمال الاقتصادية الملهمة التي توفرها الإمارة لسيدات الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى التوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وتشجيعهن على تأسيس أعمال في الإمارة.

فضلاً عن استعراض دور غرفة الشارقة الداعم لحضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال جملة من البرامج والمبادرات النوعية والفاعلة التي أطلقتها في هذا المجال عن طريق رؤية استراتيجية مرسومة لتحقيق هذا الهدف.

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