أحمد بن سعيد يطلع على مشاريع ومبادرات سياحة عجمان في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جناح دائرة التنمية السياحية في عجمان، في افتتاحه معرض سوق السفر العربي في نسخته التاسعة والعشرين والمقامة في إمارة دبي في الفترة من 9 إلى 12 مايو 2022. واطلع سموه على أبرز الخدمات والمشاريع السياحية التي تقدمها الدائرة والجهات المشاركة تحت مظلة حكومة عجمان.

وكشفت إمارة عجمان عن إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة في معرض سوق السفر العربي المقام في إمارة دبي، إذ تسعى دائرة التنمية السياحية والدوائر والجهات المشاركة في مظلتها لتعزيز نشاط القطاع السياحي في الإمارة وضمان تحقيق ما تتطلع إليه عجمان من رفع نسبة التدفقات السياحية إليها وتحقيق رؤية الإمارة السياحية.

تطبيق متحف عجمان الذكي

وتستعرض «سياحة عجمان» في المعرض، تطبيق متحف عجمان الذكي الذي أطلقته تزامناً مع تجديد المتحف وإعادة افتتاحه أخيراً بحلته الجديدة ليقدم تجربة تفاعلية فريدة معززة بأحدث التقنيات لتحفز كل الحواس، من خلال المعروضات المشروحة باللغتين العربية والإنجليزية، ويهدف التطبيق الهاتفي الخاص بمتحف عجمان إلى الترويج له ولمعالمه عن طريق عرض مختصر مسبق لما يمكن للزائر رؤيته، كما يقدم جولة إرشادية صوتية مفصلة لكل أقسام المتحف وخريطة الموقع، وأوقات العمل وكيفية الوصول إلى المتحف.

الهوية المرئية لمتحف عجمان

كما تعرض الدائرة الهوية المرئية الجديدة لمتحف عجمان، ومتحف مصفوت ومتحف المنامة، والتي تعكس حرص الدائرة على الحفاظ على عناصر التراث والثقافة وتقديمها بصورة عصرية متجددة، وأيضاً تكشف سياحة عجمان عن مشروع مكتبة الوسائط الرقمية التي تعد منصة متكاملة لعرض صور وفيديوهات ترويجية خاصة بعجمان يتم تحديثها باستمرار، وتُعرض على صفحة خاصة ضمن الموقع الرسمي الخاص بالدائرة لخدمة الشركاء وأفراد المجتمع المهتمين بالسياحة في عجمان، وتسهيل وصولهم إليها، لتمثل أكبر أرشيف رقمي يوثق معالم عجمان السياحية المهمة.

مشروع المسار التراثي

وتكشف دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان التي تشارك في مظلة جناح إمارة عجمان في المعرض عن أحدث فعاليات مشروع المسار التراثي الذي يقع في حي النخيل ويصل طوله إلى 1,025 كم، ليربط المباني التراثية بداية من متحف عجمان والحي التراثي بسوق صالح والمباني التراثية التي سوف يتم الحفاظ عليها في منطقة النخيل 1 ويمتد إلى الواجهة البحرية وسيكون المسار مخصصاً فقط للمشاة لتعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على تراث المنطقة. ويهدف مشروع المسار التراثي إلى الحفاظ على المباني التراثية في المنطقة وزيادة جذب السياح والترويج للسياحة التراثية الثقافية في المدينة وخلق فرص عمل وزيادة دخل السكان المحليين وتشجيع السكان على المشي واعتماد نمط حياة صحي.

خدمة تأجير المركبات الذكية

كما تسعى هيئة النقل في عجمان إلى استعراض تطبيق «خدمة تأجير المركبات الذكي» وبالتعاون مع شركة يو درايف إذ يسمح التطبيق بتأجير المركبات التابعة للهيئة والبالغة 8 مركبات، من خلال تحميل التطبيق وحجز المركبة، ثم فتح المركبة من خلال التطبيق.

منتجع زويا الصحي

على الصعيد ذاته يستعرض منتجع زويا الصحي بمنطقة الزورا مميزاته أول منتجع من فئة 5 نجوم في منطقة الشرق الأوسط ومصمم لتوفير تجربة صحية متكاملة تشمل الخدمات الصحية كافة، ويقدم لضيوفه مجموعة واسعة من البرامج المخصصة للمساعدة على تحسين رفاهيتهم وأنماط حياتهم الصحية. كما يوفر مجموعة من برامج العلاج المصممة بناء على مناهج طبية شاملة وفريدة من نوعها للوقاية من الأمراض المزمنة.

وقالت خديجة تركي المديرة العامة لدائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب «نهدف من خلال مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2022 إلى توفير فرصة مثالية لتعزيز التواصل بين الأطراف والشركاء المعنيين كافة بالقطاع السياحي وبحث سبل إعادة بناء شراكات فعالة قائمة على الابتكار وتحقيق معايير الاستدامة لمنظومة السفر والسياحة العالمية».

وأضافت إن «سياحة عجمان» مستمرة في العمل من كثب مع المؤسسات والشركات العالمية كافة العاملة في قطاع صناعة السياحة، كما تشارك في العديد من الأحداث الدولية الكبرى المتعلقة بالسياحة كمعرض بورصة السفر والسياحة في برلين ومعرض سوق السفر العالمي في لندن، وتتعاون مع مكاتب تمثيل دولية للوصول إلى الأسواق العالمية مباشرةً، مؤكدة أن معرض سوق السفر العربي 2022 يعد مركزاً رئيساً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر فرصةً هائلة لفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال، بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات متسارعة.

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