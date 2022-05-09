سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 2022 م، بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة السيد/ عبدالله سلطان محمد العويس، وعضوية كل من التالية أسمائهم:

1. الشيخ/ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي.

2. أحمد محمد عبيد عيسى النابودة.

3. جمال محمد سلطان بن هويدن.

4. حليمة حميد علي العويس.

5. رغدة حمد عمران تريم.

6. زياد محمود خيرالله الحجي.

7. محمد أحمد محمد الشحي.

8. سلطان محمد حسين الملا.

9. عبدالله إبراهيم دعيفس.

10. عبيد عوض الطنيجي.

11. علي عبيد علي عبيد الزعابي.

12. علي محمد عبدالله الخيال.

13. محمد راشد علي الديماس.

14. محمد علي مرزوق بن كامل.

15. محمد هلال الحزامي.

16. ناصر مصبح أحمد الطنيجي.

17. وليد عبدالرحمن بوخاطر.

ووفقاً للمرسوم تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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