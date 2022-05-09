دائرة الصحة - أبوظبي تستعرض خدماتها ومنتجاتها المتكاملة

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك دائرة الصحة - أبوظبي في معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تنطلق فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 12 مايو الجاري من خلال استعراض الخدمات الصحية والمنتجات المتكاملة التي تقدمها أبوظبي للراغبين في الحصول على الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير العالمية.

وتستعد الدائرة من خلال منصتها ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المعرض لتعريف الزوار على التخصصات العلاجية وباقات الخدمات والمرافق المتاحة في الإمارة للسياح العلاجيين القادمين إليها من الخارج.

وقالت هند الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للمضي قدماً نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة استطاعت أبوظبي أن ترسخ مكانتها وجهة عالمية المستوى للسياحة العلاجية، وذلك من خلال ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومنظومة رعاية صحية رائدة وجودة خدمات متميزة.

وأضافت: نجح القطاع الصحي بأبوظبي في أن يؤكد مكانته الاستثنائية على خارطة الرعاية الصحية العالمية، لا سيما في ظل الاستجابة المتميزة التي قدمها لجائحة كوفيد 19، والتي وضعته في صدارة النظم الصحية عالمياً.

وقالت: نتطلع من خلال مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي إلى تسليط الضوء على مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة العلاجية، وكذلك التعرف على تطلعات واحتياجات المرضى الدوليين، إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي في الإمارة أمام المستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات الصحية.

وستقوم الدائرة ضمن مشاركتها باستعراض خطة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي في أبوظبي، التي تُعد مرجعاً أساسياً وشاملاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي في الإمارة من خلال استعراض أهم الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة على مدى الأعوام العشرين المقبلة.

ويتمتع القطاع الصحي في أبوظبي ببنية تحتية ومنشآت صحية ونخبة من الأطباء العالميين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث يُعنى برنامج السياحة العلاجية في أبوظبي بتوفير كافة احتياجات المرضى منذ لحظة وصولهم إلى الإمارة وحتى عودتهم سالمين إلى ديارهم، حيث تشمل الخدمات المقدمة تأشيرة زيارة بغرض العلاج والمواصلات ومجموعة منتقاة من الفنادق وشركات السياحة، لينعم المرضى بكافة سبل الراحة لحين تعافيهم.

ويستعد معرض سوق السفر العربي 2022 لمشاركة 1500 عارض وممثلين من 112 وجهة عالمية، كما من المتوقع حضور حوالي 20000 زائر، حيث سيضم تماشياً مع شعاره لهذا العام «مستقبل السفر والسياحة الدولية» عدداً من الجلسات والفعاليات، الأمر الذي يتيح لمتخصصي الصناعة من جميع أنحاء العالم مناقشة التوجهات الحالية واستكشاف الفرص طويلة الأمد في مجالات السفر والنقل والسياحة والضيافة والأحداث والمعالم السياحية، والمزيد غيرها.

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