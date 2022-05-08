ازدهار سوق العطور الإماراتية والخليجية بمنتجات عالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ازدهرت سوق العطور الإماراتية والخليجية، بمنتجات متميزة وأصبحت تحظى باهتمام الذوق العربي، حيث نالت الآن اهتمام قطاعات كبيرة من المستهلكين العالميين، بعد أن تم تطويرها لتتناسب مع الذوق والمزاج العامين لقطاع كبير من مستخدمي العطور.

ليست كل العطور متشابهة، عطر إيفوك ميدنايت من أجمل للعطور هذا العطر على وجه الخصوص من أحدث إبداعات شركة أجمل للعطور، الشركة الرائدة إقليمياً في صناعة وقطاع العطور.

اسم هذا العطر إيفوك ميدنايت Evoke Midnight وهو اسم له مدلول. فهو عطر مختلف عن باقي العطور. يبدأ سحره من زجاجة العطر، ففي كل مرة تفتح الزجاجة تقترب من رائحته الفاتنة التي تغمرك في شذاها وعبقها.

ويؤكد عبد الله أجمل، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في أجمل للعطور بأنه: «يأتي عطر إيفوك ميدنايت ليثبت من جديد أننا نأخذ حرفتنا على محمل الجد». ويضيف: «بصفتنا علامة تجارية رائدة في مجال العطور، نبتكر عطوراً جديدة باستمرار لتلبية الأذواق الرائجة لجمهور اليوم، ويأتي Evoke Midnight كأحدث العطور من مختبرات الابتكار لدينا».

أهم ما يميزه أنه عطر رجولي بامتياز، ويعكس القوة والرجولة وسحراً يصعب مقاومته... يتدفق العطر من الزجاجة كتدفق نهر غامض وساحر صممنا كل عنصر من العناصر التي تكون عبيره بطريقة مثالية ووضعناها بعناية في تسلسل هرمي من الأحاسيس: تأتي الفواكه الحمضية وفي مقدمتها اليوسفي والتوت. وفي قلب العطر مكونات بقيمة الذهب تتألف من الزهور الحارة (فلورال سبايسي) مع زهرة البنفسج والهيل والزعفران. وفي الأسفل يأتي عبير المسك الخشبي بمكونات من الباتشولي والمسك والتونكا. هل اقتربنا من اكتشاف سرّ الغموض أم لا؟

يرى عبد الله أجمل: «ترتبط العطور ارتباطاً وثيقاً بالأشخاص الذين يتعطرون بها، وندرك تماماً احتياجات عملائنا لذا نبتكر لهم دائماً استراتيجيات عطور جديدة تتناسب مع أذواقهم. وهذه هي الطريقة التي نعكس فيها فهمنا لعملائنا واستجابتنا لهم. أثق أن عطر إيفوك ميدنايت سينضم إلى القائمة الطويلة لعطورنا الناجحة، وسيجد مكانه على طاولات الملابس في جميع أنحاء المنطقة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز