القرية العالمية تسلم الفائز بجائزة العيد الكبرى سيارة «فورد برونكو»

المصدر: دبي - البيان

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احتضنت القرية العالمية في 7 مايو وخلال اليوم الختامي للموسم 26 اللحظات المميزة التي غيّرت مسار حياة أحد الضيوف المحظوظين عندما تمكن من ربح سيارة فورد برونكو الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كلياً.

وحال تسلم ناجاساي ريدّي البالغ من العمر 24 عاماً، والذي تملكته السعادة الغامرة، مفاتيح سيارته الجديدة قال: «لقد شعرت بأني محظوظ جداً، عندما أخبروني بأنني من المرشحين للحصول على الجائزة شعرت بالحماس، ولكن لم أتوقع أبداً أن أكون أنا الرابح».

ومنحت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لجميع الضيوف فرصة المشاركة في السحب تلقائياً بمجرد شرائهم تذاكر للدخول إلى القرية العالمية، أو من خلال حجزهم للطاولات في مجلس العالم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 أبريل وحتى 6 مايو لفرصة ربح سيارة فورد برونكو الرياضية متعددة الاستخدامات والمثالية لمحبي المغامرات والاستكشاف في العالم.

وقد قام ريدّي بزيارة الوجهة مرة واحدة فقط هذا الموسم، حيث قام بشراء تذكرته عبر الإنترنت مقابل 15 درهماً إماراتياً فقط للاستمتاع بالمأكولات والفعاليات والعروض الثقافية المتنوعة. وأضاف في هذا السياق قائلاً: «إن هذه هي المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة ربح جائزة على الإطلاق، وأنا على يقين بأن هذه الجائزة ستغير مسار حياتي نحو الأفضل».

ومن الجدير بالذكر أن الضيف الرابح هو من مقيمي إمارة دبي للأربع سنوات الماضية، ويعمل مشغّلاً في إحدى الشركات الرائدة في مجال مكافحة الحرائق. واللافت في الأمر أنه لم يمتلك قط سيارة خاصة به، لذا فقد كان متحمساً وبشغف للجلوس وراء مقود جائزته الرائعة.

وكانت القرية العالمية قد أقامت فعاليات وأنشطة متنوعة للاحتفال، للمرة الأولى على الإطلاق، بمناسبة عيد الفطر السعيد والتي تكللت بسحب جائزة العيد الكبرى.

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