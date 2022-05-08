القرية العالمية تستقطب 7.8 ملايين زائر مع ختام موسمها الـ 26

المصدر: البيان

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استقطبت القرية العالمية أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة 7.8 ملايين زائر مع ختام موسمها الـ 26.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، "دبي تقود التعافي في قطاع السياحة والترفيه.. نبارك ختام الموسم الأنجح والأفضل.. شكراً لضيوفنا الأعزاء.. شكرا لفريق عمل القرية العالمية".

وأضاف، "الموسم الـ 26 يعتبر أنجح وأفضل المواسم، وتمكنت القرية العالمية من ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة ترفيهية وثقافية وعائلية عالمية رائدة.

وتوجهت القرية العالمية وإدارتها بعميق الشكر والامتنان للشركاء الاستراتيجيين والجهات والهيئات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة الداعمة والمشاركة التي لعبت دوراً مهماً في نجاح هذا الموسم.

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