خالد بن محمد بن زايد يزور مشروع "ناشونال أكواريوم" في أبوظبي

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع القناة الترفيهي على الواجهة المائية وحوض الأحياء المائية "ناشونال أكواريوم" في أبوظبي.

وتفقد سموّه، خلال جولته، مختلف مرافق المشروع، وأشاد بمساهمتها في تعزيز العروض السياحية في إمارة أبوظبي وتنويع الوجهات الترفيهية لضمان راحة وصحة أفراد المجتمع.

رافق سموّه خلال هذه الزيارة كلّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعيد بن عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجلس إدارة البركة القابضة للاستثمار، الشركة المسؤولة عن تطوير مشروع القناة الترفيهي، وفؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة البركة القابضة للاستثمار: يُعد هذا المشروع من بين أهم وأكبر المشاريع التي تم تصميمها لدعم رؤية إمارة أبوظبي بصفتها إحدى أكثر المدن في العالم التي توفر بيئة إيجابية للعيش وتنويع الخيارات الترفيهية المتاحة لأفراد المجتمع، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مستوى وجودة الحياة في الإمارة عبر توفير مختلف الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والمبادرات المجتمعية ضمن وجهة ترفيهية واحدة تقع على مساحة تبلغ 365 ألف قدم مربع.

وأضاف: نعمل على تطوير وجهة فريدة لن تُسهم فقط في دعم قطاع السياحة، بل ستكون محطة رائدة للترفيه والتنزه وقضاء أوقات متميزة مع أفراد العائلة والأصدقاء في المرافق والمقاهي والمطاعم التي يُوفرها المشروع.

ويضم مشروع "القناة" حوض الأحياء المائية الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مرافق رياضية داخلية وأخرى في الهواء الطلق ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهي ومرافق ترفيهية وصالة سينما ومارينا.

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