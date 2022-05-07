تعاون بين جمارك دبي وكليات التقنية العليا في مجال العمل التطوعي

المصدر: دبي- وام

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أعلنت جمارك دبي عن تعاون مثمر مع كليات التقنية العليا بدبي أحد أبرز شركائها الاستراتيجيين، في إطار إرساء قواعد العمل التطوعي والمجتمعي المشترك، والمساهمة بشكل أساسي في المبادرات التطوعية والمجتمعية التي أطلقتها جمارك دبي خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملتها السنوية «خيرُ الأيام»، لاسيما مبادرتي «سواعد الفرضة»، و«إفطار صائم».

وكشفت الدائرة عن مساهمة كليات التقنية العليا؛ كشريك استراتيجي وراع لمبادرة سواعد الفرضة، وتوفير مواد غذائية ومشروبات للمساهمة في كسر صيام مرتادي الطرق من سائقي المركبات قُبيل أذان المغرب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الطلاب كمتطوعين للمساهمة في تجهيز الوجبات الخاصة من خلال تواجدهم مع موظفي الدائرة بمقرها الرئيسي في ميناء راشد، حيث تعود تلك المشاركات لهم بفائدة في زيادة ساعات عملهم التطوعي ليضاف ذلك إلى منصة التطوع الخاصة بكليات التقنية العليا.

كما دعمت كليات التقنية العليا بدبي مبادرة إفطار صائم التي أطلقتها الدائرة عبر توفير وجبات إفطار يومياً للعمالة المساندة في كليات التقنية العليا - بنات.

وكرمت كليات التقنية العليا بدبي، جمارك دبي ضمن شركائها الاستراتيجيين خلال الاحتفاء بذكرى الوالد المؤسس تحت شعار (حُب ووفاء.. لزايد العطاء)، وجاء التكريم تقديراً لجهود الدائرة في برامجها التطوعية والمسؤولية المجتمعية

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