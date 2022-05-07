"البيان" تفوز بأفضل تغطية إعلامية لفعاليات القرية العالمية للموسم الـ26

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أعلنت القرية العالمية فوز صحيفة " البيان" بجائزة القرية العالمية "أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية" لفعاليات الموسم 26، وذلك ضمن الحفل السنوي الذي أقامته للاحتفاء وتكريم شركائها للموسم 26 والشركات العاملة في قطاع السفر والإعلاميين المتميزين العاملين في المؤسسات الإعلامية بالدولة، وجرت فعاليات الحفل في مجلس العالم ، حيث تمَّ توزيع الجوائز تقديراً لأهم الإنجازات عبر فئات متعددة، لمساهمات الشركاء القيّمة في نجاح المواسم المتعاقبة للقرية العالمية.



وأكدت القرية العالمية أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة ان آلاف الجهات من كافة أنحاء العالم، تساهم في نجاح مواسم للقرية العالمية وتقديم أروع التجارب لذكريات لاتنسى للملايين من الضيوف في قلب الروائع، كما يساهم الشركاء في قطاع السفر في دعم جهود القرية العالمية لتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة. ويؤدي الإعلاميون والوسائل الإعلامية دوراً استثنائياً في تسليط الضوء على العروض والفعّاليات التي توفّرها القرية العالمية وشركائها، مع التركيز على الإنجازات المميزة التي تساهم في منح الضيوف تجارب مميزة موسماً تلو الآخر.

وفي هذه المناسبة، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "تأتي جوائز اليوم تقديراً للجهود المثمرة والهادفة التي بذلها شركاؤنا للمساهمة في نجاح الموسم 26، واحتفاء بإنجازاتهم المتميزة وقدراتهم المتفوقة في مجالات تخصصهم حيث يعتبر الجمع بين الأشخاص الاستثنائيين والأفكار الرائدة عاملاً أساسياً لنجاحنا المستمر، ولكل فائز من الفائزين معاييره الخاصة التي اعتمدها في مجالات التميّز والابتكار والإبداع. ولقد أضفنا هذا العام عدداً من الجوائز التي تركِّز على بعض القيم التي نعتز بها، كما أننا نفتخر كجهة منظّمة بتقديم الدعم المستمر لرواد الأعمال، ولهذا السبب قمنا بإعلان جائزة جديدة تقديراً لجهود الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستمرار.

و أضاف: "وعلى صعيد آخر، وفي إطار حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق المساواة بين الجنسيْن، قمنا بإضافة جائزة (ريادة الأعمال للسيدات)، تأكيداً على التزامنا بتوفير الفرص لتمكين النساء من التميّز في مجال الأعمال. كما أطلقنا جائزة (التجربة المبتكرة)، لتسليط الضوء على أهمية الابتكار في وجهتنا. إننا في القرية العالمية نحرص دوماً على تعزيز دورنا كمركزٍ للإبتكار للمحافظة على دورنا الرائد في قطاع الترفيه في المنطقة، ومواصلة تقديم التجارب الفريدة التي يتوقعها من قبلنا الضيوف. إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع العديد من الشركاء المبدعين والمخلصين، ونحن ممتنون لجهودهم في توفير التجارب الترفيهية الممتعة والملهمة التي يساهمون في تقديمها لضيوفنا".

وحصل جناح المغرب على لقب "أفضل جناح" عن التجارب الأصيلة والغنيّة التي تجسّد الثقافة المغربية المستنِدة إلى إرث غني بالتقاليد المميزة. وفاز جناح إيران ذو التصميم الرائع بلقب "أفضل واجهة جناح". كما فاز جناح الهند بجائزة "أفضل عرض ثقافي" عن العروض والنشاطات التي قدمهاخلال الموسم، بينما نال جناح مصر لقب "أفضل حرف يدوية" عن الأعمال التراثية والفنية التي استعرضها الفنانون المصريين والتي تجسد الثقافة والتراث المصري .

وحاز مطعم الحاج بوندو خان على لقب "أفضل مطعم" لهذا الموسم، بينما حاز الكشك كوري لوبستر على لقب "أفضل كشك". وحصل مقهى لوكو بايتس على لقب "أفضل مقهى"، بينما نال بيغ بانغ لقب لقب "أفضل كشك من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة". كما حصل سوق القطارات على لقب "أفضل مفهوم مُستحدَث" في الموسم 26، ونال أذربيجان هاوس لقب "أفضل متجر تجزئة".

كما احتفت القرية العالمية بمساهمات وإنجازات رواد الأعمال، حيث حصلت إيفانثيا فوركي على لقب "رائدة الأعمال الواعدة" وفازت سوزان علي عبد الرحمن بجائزة "ريادة الأعمال للسيدات".

وأثنت القرية العالمية على جهود الإعلاميين الذين لعبوا دوراً بارزاً في تسليط الضوء على القصص الملهمة والتجارب المميزة التي قدمتها الوجهة للضيوف على امتداد الموسم. وحصلت شيرين فاروق من البيان على جائزة "أفضل تغطية إعلامية باللغة العربية"، وفاز وجيه السباعي من صحيفة الامارات اليوم بجائزة " أفضل مقال تم نشره في جريدة تصدر باللغة العربية"، وعلى صعيد مماثل نال آرون راغافان من جريدة آسيا نت نيوز على جائزة " أفضل مقال تم نشره في جريدة تصدر باللغة الإنجليزية"، أما سيد أياز من جريدة خليج تايمز، فنال لقب" أفضل تغطية إعلامية باللغة الإنجليزية".

وفاز شينوج شمس الدين من قناة ميديا وان بجائزة "أفضل تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وحاز مصطفى عبد العظيم من جريدة الإتحاد، على لقب "التميز الإعلامي"، بينما فاز سمير السعدي من جريدة الوحدة بجائزة "الإبداع الإعلامي". وفي وقت فاز المصور كريستوفر وايت أوك من جريدة ذا ناشيونال، بجائزة "أفضل صورة فوتوغرافية"، احتفت القرية العالمية بشهاب عبد الكريم من Gulf Madhyamam عبر منحه جائزة "أفضل تغطية إعلامية - بلغات أخرى". وحصل محمد عبد المقصود من موقع AlAin.com على جائزة "لجنة التحكيم لأفضل مقال"، كما فازت مها عادل من الخليج بجائزة "الالتزام الإعلامي".

وبالإضافة إلى ذلك قدمت القرية العالمية جوائز متنوعة لشركات السفر الرائدة في قطاع السياحة، حيث حصلت شركة رينا للسياحة على جائزة "أفضل شريك سياحي - مبيعات" ، وفازت شركة بي تي بي للسياحة عن فئة "الشريك السياحي الواعد" ، وحصلت دبي ريلاكس ترافلز على جائزة "أفضل شريك سياحي - النمو".

كما توجهت القرية العالمية وإدارتها بعميق الشكر والإمتنان للشركاء الاستراتيجين والجهات والهيئات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة الداعمة والمشاركة التي لعبت دوراً مهماً في نجاح هذا الموسم.

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