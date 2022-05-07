عوائد بيوت عطلات منطقة برج خليفة الأعلى عالمياً

المصدر: دبي - بشار باغ

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احتلت المنطقة المحيطة ببرج خليفة المرتبة الأولى عالمياً من حيث قيمة العوائد المحققة لبيوت العطلات المعروضة في منصة «إير بي إن بي».

وكذلك من حيث السعر لليلة الواحدة، لتكون أغلى موقع لبيوت العطلات في العالم، وذلك بحسب دراسة أصدرتها حديثاً شركة «سي آي إيه لاندلورد إنشورانس» المتخصصة في خدمات التأمين لأصحاب العقارات ومقرها المملكة المتحدة.

وأشارت الدراسة إلى أن دبي برزت كمدينة ناطحات السحاب خلال 40 عاماً ويتدفق إليها للسياحة وقضاء العطلات والإجازات، وأوضحت أن أصحاب بيوت العطلات القريبة من برج خليفة وهو أطول برج في العالم، يحققون أكبر قدر من العوائد مقارنة بجميع أصحاب بيوت العطلات على منصة «إير بي أن بي».

حيث يبلغ متوسط سعر الليلة في بيت العطلات القريب من البرج 4213 درهماً (930 جنيهاً إسترلينياً)، وبذلك تكون دبي أغلى موقع لبيوت العطلات على «إير بي أن بي» في العالم.

وذلك يعني أن ملّاك بيوت العطلات القريبة من برج خليفة يمكنهم تحقيق 6510 دراهم (1432جنيهاً إسترلينياً) لقاء التأجير لـ 7 ليال، فيما يصل متوسط سعر الليلة في بيوت العطلات في المواقع الأخرى في المدينة 820 درهماً (181 جنيهاً إسترلينياً).

وجاءت نيويورك ثانياً في متوسط سعر الليلة وذلك لبيوت العطلات القريبة من حديقة «سنترال بارك»، وبرج «إمباير ستيت» بمتوسط سعر لليلة 3475 درهماً (767 جنيهاً إسترلينياً)، فيما يبلغ متوسط السعر في المواقع الأخرى في المدينة لكل ليلة 2424 درهماً (535 جنيهاً إسترلينياً) لكل ليلة، وبذلك تكون مدينة نيويورك ككل الموقع الأكثر ربحية لملاك بيوت العطلات.

وأوضحت الدراسة أن أصحاب بيوت العطلات في دبي لا يحققون فقط أكبر قدر من العوائد، بل إن الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق عوائد ومكاسب على الاستثمار في المدينة هي الأقل مقارنة بباقي المدن في العالم، ولفتت الدراسة إلى أن هذه المعادلة لا تشمل أي تكاليف إضافية لتجهيزات ومفروشات الشقة وغيرها.

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