الإمارات الأولى عربياً و18 عالمياً في التقدم التقني

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدّرت دولة الإمارات عربياً، ونالت المركز الــ18 عالمياً، في قائمة «الدول الأكثر تقدماً في مجال التقنية»، الصادرة أمس عن مجلة «غلوبال فاينينس» البريطانية.

واستندت المجلة في تصنيفها لأكثر دول العالم في التقدم التكنولوجي إلى مجموعة فريدة من المعايير والمقومات، ومنها عدد مستخدمي الإنترنت في كل دولة ونسبتهم إلى إجمالي عدد السكان، وكذلك نسبة مستخدمي الجيل الرابع من شبكات الاتصال إلى إجمالي عدد السكان، الرصيد الذي حصلت عليه كل دولة في أحدث إصدارات مؤشر «التنافسية الرقمية» من «معهد آي إم دي للتنمية الإدارية» في سويسرا، ونسبة إنفاق كل دولة على البحوث والتطوير إلى ناتجها المحلي الإجمالي، وغيرها من المعايير.

وحصلت الإمارات على 2.55 درجة رصيداً إجمالياً مُركّباً في المؤشر العام للتقدم التقني، لتنال المركز الـ18 عالمياً، متفوقة على هونغ كونغ التي نالت المركز الـ19 برصيد 2.54 درجة وآيسلندا التي جاءت في المركز الـ20 برصيد 2.23 درجة.

وتفوقت الإمارات أيضاً على أستراليا، إستونيا، فرنسا، ولوكسمبورغ التي جاءت في المراكز من الـ21 إلى الـ24 عالمياً، على التوالي. كما تفوقت الدولة على إسبانيا «الـ28»، نيوزيلندا «الـ29»، الصين «الـ32»، ماليزيا «الـ33»، وروسيا «الـ44».

وكانت صدارة المؤشر من نصيب كوريا الجنوبية التي حصلت على رصيد مُركّب 6.52 درجات. ونالت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني برصيد 5.10 درجات، فيما حلّت الدنمارك ثالثة برصيد 5.02 درجات.

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