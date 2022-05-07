مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيين» يعود إلى دبي 17 مايو

المصدر: دبي - البيان

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تعود دبي لاستضافة مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيين» بنسخته السادسة في 17 و18 مايو الجاري تحت عنوان «إعادة هيكلة الشركات الكبرى».

ويقام المؤتمر بفندق بلازو فيرساتشي، ويجمع كبار روّاد الأعمال وقادة الفكر في المنطقة العربيّة، من الرؤساء التنفيذيّين وكبار المسؤولين الحكوميّين وخبراء إقليميّين ودوليّين.

ويجري تنظيمه برعاية «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وبالشراكة مع شركة «كي بي إم جي» العالمية للتدقيق والخدمات المحاسبية.

ويأتي انعقاد مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيّين» بعد غياب دام قرابة عامين بسبب قيود كورونا، وبعد أن استضافته السعودية والبحرين في السنوات السابقة.

ويهدف مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيّين» الذي تنظّمه Trends، المجلّة العالميّة المعنيّة بالشؤون العربيّة، إلى تعزيز التشبيك والتواصل، وخلق فرص جديدة للنمو، والتعرّف على أبرز الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث سيتيح للمشاركين في جلساته العامة والمغلقة تبادل الأفكار والخبرات، وتقييم الثغرات، وبحث سبل تحقيق النمو والاستدامة.

ويمثّل المؤتمر بجدول أعماله وحفل جوائزه حدثاً استثنائياً يحتفي بريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال منظّم المؤتمر بنسخته السادسة، الرئيس التنفيذي، جوليان هواري: «تتضافر اليوم جهود روّاد الأعمال العالميين لإعادة بناء المجتمعات والشركات بعد تداعيات جائحة كورونا، وواقع منطقتنا لا يختلف عن سواه».

وأعرب عن سعادته بالعودة إلى دبي، «التي تُعدّ مركزاً أساسياً للأمل والابتكار والتقدّم رغم تحديّات كورونا وغيرها».

جلسات معمّقة

وسيناقش كبار القادة وروّاد الأعمال المشاركين في المؤتمر العديد من القضايا. وتحمل إحدى الجلسات الرئيسيّة عنوان «اليقين من الشك» في دراسة للاستراتيجيات المستقبلية في دول مجلس التعاون. وانطلاقاً ممّا نشهده من تقلّبات متواصلة، ستركّز حلقة النقاش على مبدأ حيويّ، مفاده أنّ «كلّ شيء قابلٌ للتغيّر بين يوم وآخر».

وستحمل جلسة أخرى عنوان «وحش التضخم»، ففي حين تلوح في الأفق بوادر ركود داخل أسواق عديدة، كالولايات المتحدة وأوروبا الغربية بسبب ضغوط التضخّم، يمكن أن يكون لارتفاع كلفة السلع والخدمات تأثير على اقتصاديّات دول مجلس التعاون.

وهناك جلسات حول: «الميتافيرس: بدعة أم ثورة؟»، «تنافس على دعم المواهب والكفاءات»، «الاكتتابات العامّة الأولية، شركات الاستحواذ لأغراضٍ خاصّة (SPAC)، وزيادة رأس المال»، «عالم جديد: ثورة البلوك تشين»، وغيرها.

منتدى المرأة العربية

بالتزامن مع فعاليّات مؤتمر «كبار الرؤساء التنفيذيّين»، سيقام «منتدى المرأة العربية» في 17 مايو الجاري، وذلك بهدف الاحتفال بإنجازات القيادات النسائية في المنطقة العربية، وسيشهد المؤتمر عقد عدد من الجلسات النقاشيّة لتبادل الهواجس والتحديّات وطرح الحلول الفاعلة.

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