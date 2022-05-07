سيولة الأسهم 1.7 مليار درهم وسط عمليات بيع لجني الأرباح

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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هبطت الأسهم المحلية بختام جلسة أمس، في ثاني جلسات أسواق المال بعد عطلة عيد الفطر المبارك، بعد عمليات بيع بهدف جني الأرباح.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.52 مليار درهم بأبوظبي و241 مليوناً بدبي. وجرى التداول على نحو 380 مليون سهم، موزعة بواقع 96 مليون سهم في دبي ونحو 284 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 13629 صفقة.

سوق دبي

وهبط سوق دبي 1.03% ليصل إلى 3695 نقطة بضغط نزول القطاعات الرئيسة، فيما صعدت أسهم قطاعي الخدمات 0.46% والسلع 10.11% لتخالف الهبوط الجماعي للقطاعات القيادية. وهبطت أسهم قطاع البنوك 0.93% بعد انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.3% و«دبي الإسلامي» 0.76%.

كما نزل قطاع العقار 1.18% مع هبوط أسهم «الاتحاد العقارية» 1.4%، و«إعمار للتطوير» 2.08%، و«إعمار العقارية» 1.25%، فيما صعد «ديار» 1.26%. وتراجع قطاع الاستثمار 1.4% بنزول «سوق دبي المالي» 1.84% و«شعاع كابيتال» 1.56%، فيما هبط «دبي للاستثمار» 1.2%.

وتراجع قطاع النقل 1.1%. وهبط قطاع الاتصالات 0.9%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 73.7 مليون درهم، تلاه «ديوا» 36.4 مليونا. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.6%، تلاه «دار التكافل» 1.77%، ثم «ديار للتطوير» 1.26%، فيما كان «سلامة» للتأمين الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.14%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.05% ليغلق عند 10022 نقطة. وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 1.23% و«إشراق» 2.59%. وفي القطاع المالي صعد «العالمية القابضة» 1.09% و«أبوظبي التجاري» 0.39% وهبط «أبوظبي الإسلامي» 0.34%.

وفي قطاع الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 1.47% و«أدنوك للحفر» 1.96%، فيما هبط «دانة غاز» 0.83%. وتراجع قطاع الاتصالات مع هبوط سهم «اتصالات» 0.64% وصعد «ياه سات» 2.28%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» جاذباً 372 مليون درهم تلاه «الدار العقارية» 267 مليون درهم. وحقق «أغذية» أكبر وتيرة صعود بنحو 2.8%، تلاه «ياه سات» 2.28% ثم «أركان لمواد البناء» 2.21%.

إفصاحات

أعلنت شركة «ديار للتطوير» عقد اجتماع لمجلس الإدارة الثلاثاء 10 مايو. وسيتم خلال الاجتماع النظر والموافقة على مشروع في واحة دبي للسيليكون.

إضافة إلى الاطلاع والموافقة على البيانات المالية للربع الأول 2022. وسيتم كذلك الاطلاع على المستجدات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة، كما سيناقش المجلس مستجدات بقضية «ليمتليس».

أعلنت «العالمية القابضة» عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء 11 مايو للموافقة على البيانات المالية للربع الأول .

حدد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الأربعاء 11 مايو موعداً لعقد اجتماع المجلس عبر الاتصال المرئي لاعتماد توزيع أرباح مرحلية عن الربع الأول 2022، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، إضافة إلى النظر والموافقة على البيانات المالية للربع الأول .

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