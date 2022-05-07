42.6 مليار دولار السوق العالمية للفحص والإصلاح والصيانة 2022

المصدر: دبي- البيان

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أشارت دراسة حديثة إلى أن حجم السوق العالمية للفحص والإصلاح والصيانة ينمو بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.9 %.

ومن المتوقع أن يرتفع من 40.25 مليار دولار في عام 2021 إلى 42.66 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 72.46 مليار دولار بحلول 2029، وفقًا لـدراسة لشركة فورتشن بيزنس انسايتس. وتمثل صناعة النفط والغاز 21.6 % من هذا القطاع.

ويناقش أكثر من 20 متحدثًا القضايا المتعلقة بأداء الأصول خلال قمة لإدارة سلامة الأصول تركز على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والطاقة، وتعقد في مسقط بعمان يومي 28 و29 يونيو القادم.

وتُركز القمة على عُمان والإمارات والسعودية. ودفع تعافي أسعار النفط في 2021 عائدات النفط والغاز لدول الخليج المصدرة للنفط بنسبة 47.51 % إلى 326 مليار دولار في عام 2021 من 221 مليار دولار في 2020، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

مشاريع مبتكرة

وتعرض قمة إدارة سلامة الأصول بعضًا من أفضل المشاريع المبتكرة في إدارة الأصول والمنتجات والأفكار والتقنيات التجارية التي تقدمها بعض المنظمات الأكثر تقدمًا وابتكارًا في دول مثل الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والبحرين والكويت والتي تكشف عن بعض تحديات الأعمال التي تواجه إدارة سلامة الأصول.

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