ثريت كوشنت: تراجع التعاون باستقصاء التهديدات السيبرانية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت ثريت كوشنت، الشركة المتخصصة في ابتكار منصات العمليات الأمنية، نتائج استطلاع سانز لاستقصاء التهديدات السيبرانية 2022، الذي شارك فيه هذا العام ممثلون عن أكثر من 200 مؤسسة.

وكانت فترة الاثني عشر شهراً الماضية قد شهدت حدثين بارزين في مجال الأمن السيبراني، بيّنا أهمية استقصاء التهديدات السيبرانية في عمليات أمن الشبكات، وهما هجوم SolarWinds على سلسلة إمداد البرمجيات وعملية الاستجابة للثغرات في ظل هجوم Log4j.

وشهد التعاون بين فرق استقصاء التهديدات السيبرانية وفرق عمليات الأعمال تراجعاً منذ الانتقال إلى العمل عن بعد في ظل الجائحة، ليصبح التنسيق بين فرق العمل المتباعدة أكثر صعوبة. وقال فراس غانم، المدير الإقليمي لدى ثريت كوشنت في الشرق الأوسط وباكستان:

قال عدد متزايد من المشاركين إنهم لا يزالون في بداية رحلة استقصاء التهديدات السيبرانية، وإنهم يتعرضون للمشاكل ذاتها التي مرت بها معظم الشركات قبل أن يصبح لديها برنامج محكم لاستقصاء التهديدات.

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