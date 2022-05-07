«سويس بلهوتيل إنترناشيونال» تكشف عن خطط طموحة للتوسع

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «سويس - بلهوتيل إنترناشيونال» خططاً طموحة للتوسع مع تركيز استراتيجي على وسط وجنوب شرقي آسيا، الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتطلع «سويس - بلهوتيل إنترناشيونال» إلى تحالفات أخرى لإدارة الفنادق عالمياً لدعم توسعها، وهي تتفاوض في الوقت الحالي بشأن المزيد من الفرص، ويعد هذا تحولاً وتغيراً حقيقياً في نهج التوسع من خلال العمل طرف ثالث من مديري أصول ومصرفيين للاستثمار.

وأعلنت «سويس - بلهوتيل إنترناشيونال» المشاركة في سوق السفر العربي. وقال جافن م. فاول، رئيس مجلس الإدارة ورئيس سويس - بلهوتيل إنترناشيونال:

نحن في مكانة جيدة تمكننا من الاستفادة من الثقة المتزايدة في السفر، وسعداء للغاية بمواصلة توسعنا العالمي مع تركيز قوي على مناطق وسط وجنوب شرقي آسيا، الشرق الأوسط وأفريقيا.

حيث تحمل هذه المناطق إمكانات هائلة لعلاماتنا، كما أنها أسواق نمو مهمة بالنسبة لنا. واليوم، وصلنا إلى 125 فندقاً، ونهدف إلى تحقيق نمو صحي لنصل إلى 250 فندقاً بحلول 2030.

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