الزورا تختار ذا أوبروي لإدارة منتجعها الشاطئي الثاني

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري اختيارها مجموعة أوبروي لإدارة منتجعها العائلي الجديد من فئة الخمس نجوم على شاطئ البحر، والذي سيبدأ إنشاؤه قريباً.

يأتي المشروع الفندقي الجديد في إطار خطة الزورا لتوسيع محفظتها من مشاريع الضيافة الفاخرة، وسيمتد الفندق الجديد على مساحة 828,767 قدماً مربعة تقريباً، وسيضم 174غرفة فندقية فاخرة، إضافة إلى 28 فيلا خاصة بغرفة نوم واحدة على شاطئ الزورا الرملي الأبيض.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: بالإعلان عن توقيع عقد إدارة المنتجع الجديد، سترتفع محفظة الزورا إلى 269 وحدة فندقية فاخرة، وملعب جولف دولي مكون من 18 حفرة، كما نعتزم إضافة مشاريع جديدة على شاطئ البحر تشمل فيلات ومساكن وشققاً فندقية ومنازل عطلات في المستقبل القريب.

وقالت خديجة تركي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب: يسرنا أن نشهد إطلاق «منتجع أوبروي العائلي الشاطئي» كإضافة مميزة للمشاريع السياحية في الإمارة، وذلك في إطار مساعينا المستمرة مع شركائنا لتنويع المنتج السياحي في الإمارة وترسيخ مكانتها وجهة سياحية مفضلة.

حيث تحتضن عجمان اليوم 6 فنادق فاخرة من فئة 5 نجوم، علاوةً على مجموعة مميزة من المنشآت والشقق الفندقية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيسهم في تعزيز جاذبية الإمارة وجهة سياحية فريدة على الصعيدين المحلي والدولي.

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