القرية العالمية تختتم موسمها غداً بعروض تسويقية حصرية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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ساعات قليلة تفصلنا عن ختام الموسم الحالي للقرية العالمية أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، حيث توفر باقات متنوعة من العروض المذهلة والألعاب النارية التي تضيء سماءها وتبهج الزوار إضافة إلى تخفيضات لا مثيل لها من كافة المحال المشاركة في الأجنحة التي تضم بضائع حصرية وتراثية تعبر عن ثقافة ومنتوجات كل دولة وقطع نادرة وذات جودة عالية لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر.

وتستقبل القرية العالمية زوارها من الساعة 5 مساءً وحتى 2 صباحاً، ليتمكن الضيوف من قضاء المزيد من الوقت في استكشاف قلب الروائع حيث تتميز القرية العالمية بمجموعة متنوعة من الخيارات للاستمتاع بلحظات مميزة مع أفراد العائلة والأصدقاء، بدءاً من الوجهات المناسبة لجميع الأذواق والأعمار، وصولاً إلى الجولات الرائعة والمغامرات الشيقة في كرنفال.

وسيتمكن الضيوف أيضاً من التسوق في ظل التخفيضات الكبيرة، عبر انتقاء المنتجات والسلع الفريدة والمختلفة التي يجدونها في 26 جناحاً تجسد مايزيد على 80 ثقافة مختلفة. وعند حلول المساء ستشهد الوجهة أمسيات ترفيهية مذهلة تعزز تجارب الضيوف مع مجموعة من العروض الاحتفالية على المسرح الرئيسي.

وتقدم القرية العالمية عروضاً للأطفال والكبار في كافة أنحائها إضافة إلى التمتع بأكلات ومشروبات من كافة دول العالم إضافة إلى أكلات محلية من ابتكار مجموعة من الشباب المواطنين في الأكشاك المشاركة في موسم القرية العالمية بمشاريع ابتكارية في الفكرة والمضمون، كما تقدم المنطقة الترفيهية خيارات متنوعة من الألعاب الشيقة والألعاب المهارية حيث يمنح الضيوف هدايا تذكارية تناسب الكبار والأطفال عبر اختبار المهارات والقدرات بطريقة مبهجة.

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