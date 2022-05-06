موانئ أبوظبي تنفذ مشاريع في مصر

المصدر: القاهرة - وام

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وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اتفاقية شروط وأحكام واتفاقية مبدئية، بخصوص مشاريع موانئ رئيسة، سيتم تنفيذها على الشريط الساحلي المصري، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري.

وقّع اتفاقية الشروط والأحكام، اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي.

وتنص الاتفاقيتان على قيام مجموعة موانئ أبوظبي، بتطوير وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية.

ويعتبر المشروع، أحد المشاريع القومية الهامة، نظراً للموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، والتي ستوفر لدى إتمامها في عام 2024، أرصفة بطول 1,000 متر، قادرة على مناولة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة الجافة والسائلة.

اتفاقية مبدئية

وتم توقيع اتفاقية مبدئية من قبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي. وتغطي هذه الاتفاقية أعمال تطوير وتشغيل وإدارة أرصفة ومحطات للسفن السياحية، في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا، إلى جانب تقديم خدمات مساندة تسهم في توسيع أعمال السفن السياحية في مصر، وقيام مجموعة موانئ أبوظبي، بوضع خطط تشغيل خط بحري للسفن السياحية، يربط أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ ومدينة العقبة الأردنية، كما ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي، بموجب الاتفاقية، بإجراء أعمال التطوير اللازمة لتحسين تجربة السياح القادمين.

تعاون مثمر

وقال الفريق مهندس كامل الوزير: تأتي هذه الاتفاقيات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وفي إطار خطة تطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وفي إطار التكامل والتعاون الإيجابي والمثمر، بين الموانئ المصرية والإماراتية.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «سعداء بتوسع نطاق علاقاتنا الاستراتيجية مع الهيئات المصرية، من خلال هذه الاتفاقيات، التي تندرج في سياق حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء العرب، وتغطي مجموعة متكاملة من الخدمات في عدد من الموانئ، على امتداد ساحل البحر الأحمر». وقد وضعت وزارة النقل المصرية، خططاً طموحة لتعزيز التجارة والنقل البحريين. وأكد أن مجموعة موانئ أبوظبي، على استعداد لتوظيف خبراتها ومعارفها للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.

سلسلة اتفاقيات

وتعتبر الاتفاقيات المبدئية التي جرى التوقيع عليها، أحدث أوجه التعاون ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئات المصرية، ومن ضمنها الاتفاقية المبرمة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بخصوص التعاون في تطوير وتشغيل ميناء العين السخنة في مصر.

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