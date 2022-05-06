«أدنيك» تستضيف مؤتمرات رائدة عالمياً خلال 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن أجندتها الخاصة بعام 2022 والتي تتضمن مجموعةً متنوعةً من المؤتمرات العالمية المرموقة.

وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» إن استضافة هذه المؤتمرات العالمية الكبرى على أجندتنا لهذا العام يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها أبوظبي كوجهة مفضلة لسياحة الأعمال، وتؤكد ثقة الجمعيات والهيئات المحلية والعالمية بالإمكانات والقدرات التي تمتلكها «أدنيك»، وكفاءة فرق عملها في تنظيم فعاليات كبرى بأجواء آمنة.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك يومي 8 و9 مايو المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ويتناول المؤتمر التحديات المتعلقة بالانتماء للمجتمع الإسلامي المعاصر، مما يؤكد الدور الريادي للعلماء والمفكرين في قيادة الأمة، وتقديم مقترحات فكرية وشرعية«.

كما يشهد المركز خلال الفترة بين 11 و16 مايو انطلاق » المؤتمر السنوي السادس للجمعية الدولية للمهنيين في مجال إدمان المؤثرات العقلية«، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون المركز الوطني للتأهيل.

ويستضيف المركز بين 30 مايو و2 يونيو المقبل مؤتمر ومعرض الطهاة العالميين 2022، والذي يجمع أمهر الطهاة في مكان واحد لرسم ملامح مستقبل الطهي.

وفي الفترة بين 13 و16 أكتوبر، يستضيف المركز المؤتمر السنوي الثامن والأربعين للجمعية الدولية لمرض السكري لدى الأطفال والمراهقين، والذي يركز على تحفيز الأبحاث السريرية، وتقديم الدعم للأطفال والشباب المصابين بمرض السكري.

كما تشهد أدنيك أيضاً استضافة مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة 2022 خلال الفترة بين 23 و26 أكتوبر المقبل. وتستضيف أدنيك للمرة الأولى مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغة الطبيعية لعام 2022 بين 7 و11 ديسمبر القادم، وهو أحد المؤتمرات العريقة التي تقام سنوياً منذ عام 1996.

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