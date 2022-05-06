تباين أداء أسواق الأسهم في أولى الجلسات بعد العيد

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية بختام جلسة أمس، الأولى لأسواق المال بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث صعد سوق دبي ليصل إلى 3734 نقطة بدعم صعود القطاعات القيادية، فيما تماسك سوق أبوظبي ليغلق عند 10028 نقطة بدعم أسهم العقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.1 مليار درهم، منها 1.72 مليار درهم بأبوظبي و382 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 496 مليون سهم، موزعة بواقع 127 مليون سهم في دبي ونحو 369 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 16758 صفقة.

سوق دبي

صعد سوق دبي 0.37% ليصل إلى 3734 نقطة بدعم صعود شبه جماعي للقطاعات القيادية. وصعدت أسهم قطاع البنوك 0.4% بدعم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.77%، بينما استقر «الإمارات دبي الوطني» عند إغلاقه السابق. وصعد قطاع العقار 0.42% مع ارتفاع أسهم «الاتحاد العقارية»1.06%، و«إعمار للتطوير» 1.73%، و«إعمار العقارية» 0.31%، واستقر سهم «داماك» عند إغلاقه السابق، فيما تراجع «ديار» 1.04%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.24% بارتفاع «سوق دبي المالي»1.49% و«شعاع كابيتال» 0.47%، فيما تراجع «دبي للاستثمار» 0.39%. وصعد قطاع النقل 0.05% بدعم ارتفاع «الخليج للملاحة» 7.97% و«العربية للطيران» 0.93%، فيما تراجع «أرامكس» 1.96%. وصعد قطاع الاتصالات 1.06%، فيما تراجعت أسهم قطاعي الخدمات 0.2% والسلع 3.58%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً 105 ملايين درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 80 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 43 مليون درهم. وحقق «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع بنسبة 7.97%، تلاه «إعمار للتطوير» 1.73%، ثم «جي إف إتش» 1.63%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.09%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.12% ليغلق عند 10028 نقطة. وصعد قطاع العقار بصعود «الدار» 0.71% و«رأس الخيمة العقارية» 0.39%. كما صعد «العالمية القابضة» 0.6%، وتراجع «أبوظبي الأول» 0.62%. وصعد «أبوظبي الإسلامي» 0.8%. كما صعد «أبوظبي التجاري» 0.59%. وتراجع سهم «أدنوك للتوزيع» 1.45%. كما تراجع قطاع الاتصالات مع هبوط سهم «اتصالات» 1.43% وتراجع «ياه سات» 1.13%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة»، جاذباً 300 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 288 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 258 مليوناً. وحقق «أركان لمواد البناء» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.29%، تلاه «أرام» 12.97%، ثم «ريم للاستثمار» 12.74%.

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