المصدر: دبي ــ البيان

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● أعلن سوق دبي المالي انضمام شركة «هيئة كهرباء ومياه دبي» إلى المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع المرافق العامة اعتباراً من جلسة 12 مايو 2022. وتم إدراج شركة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في سوق دبي المالي، في أبريل ضمن قطاع المرافق العامة.

● أعلنت شركة دار التأمين عقد اجتماع مجلس الإدارة الثلاثاء 10 مايو المقبل لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022

● أعلن مجلس إدارة شركة «الإمارات للتأمين» دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الجمعة 27 مايو المقبل عن طريق التصويت عن بعد لانتخاب المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة المخصص للعنصر النسائي.

● يعقد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق اجتماعاً يوم 11 مايو لمناقشة النتائج المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022

● حدد مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء الخميس 12 مايو لعقد اجتماع المجلس ومناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022.

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