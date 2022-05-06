انتخاب رئيس «دي إم جي إيفنتس» لقيادة الرابطة العالمية للمعارض

المصدر: دبي - البيان

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انتخبت الرابطة العالمية لصناعة المعارض جيف ديكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة دي إم جي إيفنتس، رئيساً لها لعام 2024، مؤكدة بذلك مكانة دبي وأبوظبي كوجهتين عالميتين رائدتين للفعاليات.

وشركة دي إم جي إيفنتس التي يقع مقرها في دبي ويقودها ديكنسون منذ عام 2010، واحدة من أفضل عشرين شركة دولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولديها 10 مكاتب منتشرة حول العالم وتنظم ما يقرب من 100 حدث سنوياً.

وقال ديكنسون: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين أي متخصص في الفعاليات من الإمارات في هذا الموقع المرموق، وأنا متأكد من أن مكانة الإمارات كمركز رائد للأحداث الدولية كانت عاملاً حاسماً في الاختيار، وخاصةً بعد نجاحها الباهر في استضافة أكبر معرض في العالم «إكسبو 2020 دبي».

تمثل الرابطة العالمية لصناعة المعارض بشكل مباشر حوالي 50,000 من المتخصصين والمهنيين في صناعة المعارض على مستوى العالم، وتعمل أيضاً بشكل وثيق مع أعضاء الرابطة الوطنية والإقليمية البالغ عددهم 63، وتضم 795 منظمة عضواً في 83 دولة ومنطقة منتشرة حول العالم.

وقال ديكنسون: انتعش الاقتصاد الإماراتي بأمان وسرعة، وعادت الفعاليات الضخمة للانعقاد حضورياً مرة أخرى في مركز دبي التجاري العالمي قبل نهاية عام 2020.

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