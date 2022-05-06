إطلاق أداة مقارنة تخدم صناعة الضيافة والسفر بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت منصة إكسبلورتك أداة مقارنة البائعين والمنتجات لمساعدة المشترين المحتملين في قطاع الضيافة والسفر على اتخاذ قرارات تجارية بناءً على متطلباتهم مع توفير منصة مثالية للبائعين لعرض منتجاتهم وتقنياتهم.

منصة «إكسبلورتك» هي سوق رقمية جديدة لقطاع الضيافة والسفر في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا. وهي توفر قناة لمزودي تكنولوجيا الضيافة والسفر لتعزيز تواصلهم مع العملاء واكتساب تفاعل جماهيري جديد وجذب عملاء مُحتملين. وبالنسبة لمُتخصصي قطاع الضيافة والسفر فإن «إكسبلورتك» تعمل كمرجع للمعلومات والبحث عن الحلول التقنية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها خبراء متخصصون حول كيفية تطوير الأعمال وتنميتها.

وقال رالف ميليس، الشريك المؤسس لمنصة إكسبلورتك: «كوننا جزءاً من هذا القطاع، فإننا نتفهم جيداً التحديات المستمرة التي تواجهه، خاصةً في البيئة الجديدة، لذا نعتبر أداة المقارنة مُبتكرة لأنها تُعدُّ مصدراً موحداً للمعلومات للعديد من البائعين. كما تُقدم المنصة الفرصة لمحترفي صناعة الضيافة والسفر لتوسيع شبكات أعمالهم بما يتجاوز المصادر المحلية».

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