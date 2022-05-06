«بلاي دي إكس بي» بديلاً لفيرتشوال رياليتي بارك

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت إعمار للترفيه عن التسمية الجديدة لفيرتشوال رياليتي بارك، الوجهة الداخلية لألعاب الواقع الافتراضي في دبي مول، لتصبح بلاي دي إكس بي.

ودعت الوجهة جميع عشّاق الألعاب الترفيهية على اختلاف أعمارهم إلى الاستمتاع بتجارب رائعة، حيث تقدم التجارب المفضلة لدى الزوّار بما يشمل لعبة ترانسفورمرز في آر وجولات الكاروسيل وترامبولين جامب إن فن الرائع ومساحة الألعاب المطاطية المخصصة للأطفال.

وتُعد بلاي دي إكس بي متنزهاً لألعاب الأطفال أطلقته شركة إعمار للترفيه في قلب دبي مول، ويقدم ألعاب الأركيد الكلاسيكية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة المتميزة الأخرى التي تناسب جميع الأعمار. كما تحرص الوجهة على توفير تجارب تلبي جميع احتياجات زوارها من الأطفال والبالغين وتمنحهم فرصة استكشاف مجموعة متميزة من الألعاب الجديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز