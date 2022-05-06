ارتفاع اختراعات كاسبرسكي الحاصلة على براءات «تعلم آلي» 19 مرة

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت اختراعات كاسبرسكي الحاصلة على براءات اختراع للتعلم الآلي 19 مرة. وحصلت كاسبرسكي منذ العام 2019 على 53 براءة اختراع في مجال تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning)، وقدمت 116 استخداماً تطبيقياً لها. وتتعلق غالبية براءات الاختراع التي نالتها كاسبرسكي بمجالات مثل اكتشاف البرمجيات الخبيثة، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتقنيات مكافحة التصيّد وحلول إدارة الحوادث والمعلومات الأمنية (SIEM).

في بداية العقد الماضي، استطاعت تطورات مهمّة، مثل خوارزميات ImageNet، ونجاح الحاسوب العملاق Watson الذي تمكن من الفوز في لعبة Jeopardy!، أن تثير ضجة هائلة حول تقنيات التعلم الآلي، حتى أضحى هذا المجال الفرعي المرتبط بالذكاء الاصطناعي مهماً للغاية، في وقت أفادت أكثر من 52% من الشركات بوجود خطط متسارعة لديها لتبنّي حلول التعلم الآلي نتيجة للجائحة.

وكانت كاسبرسكي بدأت في العام 2017 في تطوير التعلم الآلي بوصفه أحد مجالات التركيز الرئيسة لديها، وذلك عندما قدمت الشركة أول طلب لنيل براءة اختراع في هذا المجال الحديث.

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