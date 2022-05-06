«فيم إم إم إيه» تستحوذ على قطعة أرض في عالم ميتافيرس «إيفردوم»

المصدر: دبي – البيان

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كشفت «إيفردوم» Everdome، أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية، عن دخول شركة «فيم إم إم إيه» FAME MMA إلى عالمها الافتراضي، بعد استحواذها على قطعة أرض خاصة بها. وستتمكن «فيم إم إم إيه» بذلك من الوصول إلى المنظومة الافتراضية المتطورة التي تستخدم رسوماً فائقة الجودة وتترك المستخدمين في حيرة من أمرهم حيال الحدود الفاصلة بين العالمين الافتراضي والحقيقي.

وتم تأسيس تجربة «إيفردوم» استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5، وستقدم أكثر التجارب واقعية لعوالم الميتافيرس، مستندة إلى موهبة وأفكار أبرز الفنانين ومبرمجي الألعاب والمصممين بالتقنيات ثلاثية الأبعاد، والمتخصصين في المؤثرات البصرية في عالم هوليوود، والمتمرسين في التخطيط الحضري، إلى جانب فريق تطوير خبير بإنشاء المؤثرات المرئية المتفوقة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتشمل المرحلة الأولى لإطلاق تجربة «إيفردوم» خطوات الاستعداد الأولى، وتجري ضمن منطقة حتا ويتمكن خلالها المستخدمون من التعرف على غرفة الإطلاق والاطلاع عن كثب على مزايا استكشاف الفضاء وتفاصيل الرحلة المرتقبة. وتجسد المرحلتان الثانية والثالثة استمراراً لرحلة «إيفردوم»، وتغطي عمليات إطلاق المهمة والحياة على متن مركبتها، إلى الهبوط على سطح المريخ والاستقرار في الكوكب الأحمر.

الوصول إلى الجمهور

وستحظى «فيم إم إم إيه» بفرصة الوصول إلى جمهورها بأسلوب جديد كلياً. وبالاستفادة من خبرات «إيفردوم» في تأسيس عوالم الميتافيرس، سترتقي «فيم إم إم إيه» بمستويات تفاعلها مع الجمهور، وستتمكن من تحقيق أقصى فائدة ممكنة من تجارب الجيل الثالث للويب Web3.

وتعتبر «فيم إم إم إيه» أكبر اتحاد في أوروبا للنزالات ومؤسسة رياضية رائدة تنظم أحداثاً مشوقة تجمع المشاهير والشخصيات البارزة ومشاهير يوتيوب وإنستغرام وتويتش وتيك توك، إضافة إلى الرياضيين المحترفين.

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