قائمة فوربس 2022: 30 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية للعام الرابع على التوالي «سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2022». وتضم القائمة 30 سيدة صنعن عـلامات تجارية شرق أوسطية، في قطاعات الموضة والأزياء والجمال وغيرها، فضلاً عن 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية.

تضم قائمة «30 سيدة صنعن علامات تجارية شـرق أوسطية 2022» سيدات الأعمال عبر مختلف الفئات، بما في ذلك الإكسسوارات ومنتجات العناية بالأطفال، والجمال والأزياء والأحذية، والمجوهرات والعطور. واعتمدت القائمة على معايير محددة، منها: المشاهير الذين دعموا العلامة التجارية، وعدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد الدول التي تنشط فيها العلامة التجارية، والتغطية الإعلامية. وللعام الرابع على التوالي، تصدرت القائمة هدى قطان، الشريك المؤسس للعلامة التجارية (Huda Beauty). وفي عام 2021، صنفت فوربس أمريكا رائدة الأعمال في قطاع التجميل، ضمن قائمة أغنى السيدات العصاميات في أمريكا، مع صافي ثروة قدرها 490 مليون دولار في 8 أبريل 2021.

وتبعتها في المركز الثاني عزة فهمي، وأمينة وفاطمة غالي، ثم منى قطان، مؤسسة العلامة التجارية (KAYALI) في المركز الثالث، تليها ريان السليماني الرئيسة التنفيذية لعلامة (Atelier Zuhra) في المركز الرابع، ومصممة الأحذية أندريا وازن في المركز الخامس.

الإمارات تتصدر

وانطلقت العلامات التجارية المصنفة في القائمة من 6 دول في المنطقة، تتصدرها الإمارات بـ13 علامة تجارية، تليها مصر بـ8 علامات، ثم لبنان بـ5 علامات، وتضم القائمة سيدات أعمال من 18 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات بـ11 سيدة، ثم اللبنانيات بـ4 سيدات. ويهيمن قطاع الموضة والأزياء على القائمة بواقع 13 علامة تجارية، يليه قطاع التجميل بـ7 علامات، ثم المجوهرات بـ5 علامات.

وبالنسبة لقائمة «20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية 2022»، أضيفت معايير أخرى، منها: حجم جولات التمويل والإيرادات. وتصدرت القائمة ريتا هوانغ زهين، الشريك المؤسس لشركة الخدمات اللوجستية (iMile) التي جمعت تمويلاً قيمته 40 مليون دولار في جولة تمويلية في نوفمبر 2021، ليصل إجمالي تمويلاتها إلى 50 مليون دولار منذ تأسيسها، وكانت تاسع أكثر شركة ناشئة تمويلاً في المنطقة 2021.

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