كيان جديد لإدارة أصول «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

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أكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يخطط لإنشاء كيان بهدف التركيز على منتجات إدارة الأصول، كجزء من طموحاته لتوسيع أعمال إدارة الأصول لعملائه.

وأشار المصرف في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن إدارة أصول عملائه تعتبر مجال تركيز واهتمام له أولوية، وتندرج في إطار جهوده المستمرة لتقديم عروض منتجات متنوعة ومناسبة لعملائه. وأضاف أن عمليات إدارة الأصول لا تعتبر عرضاً جديداً لعملائه، وإنما سيكون التطوير والنمو في عرض هذا المنتج من خلال تعزيز دعم القدرات الداخلية، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الخارجية.

جاء ذلك عقب تصريحات لمحمد عبدالباري الرئيس المالي للمصرف، حول عزم المصرف تأسيس شركة تركز على إدارة الأصول وسعيه للدخول في شراكة مع كيانات أخرى لدفع نموها قدماً.

وأشار المصرف إلى أنه جاء ذكر عمليات الاندماج والاستحواذ خلال حوار عبدالباري رداً على سؤال عام يتعلق بالسوق، ولكن لا يتعلق بالمصرف على وجه الخصوص. وأكد أنه بمجرد الانتهاء من خططه بشكل واضح، فإنه سيبلغ عملاءه ومستثمريه بالشكل الأمثل من خلال سوق أبوظبي.

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