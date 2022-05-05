«بنك الإمارات دبي الوطني» يعزز التزامه بأجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني النسخة السادسة من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات السنوي، المعروف سابقاً باسم تقرير الاستدامة. ويوضح التقرير بالتفصيل أداء المجموعة على المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإنجازاتها في العام 2021، وتم إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

ومن أبرز النقاط التي ركز عليها تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات 2021 لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للعام التمويل والاستثمار المسؤول حيث كان هناك تأكيد على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI). وجرت هيكلة وإدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر والبالغة قيمته 949 مليون درهم، وهو أول صندوق على مستوى دولة الإمارات يتخصص فقط في الاستثمار في أصول عقارية مستدامة. قادت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال 24 معاملة مستدامة لأسواق رأس مال الدين والقروض بقيمة 69 مليون درهم خلال العام 2021. وتم إطلاق إطار عمل الاستثمار المستدام لإدارة الثروات.

وفي مجال المبادرات البيئية/ نجح البنك في تقليل استهلاك المياه بنسبة 22% وتحقيق وفورات باستهلاك الطاقة خلال العام 2021 بمعدل 12% تعادل تكاليف قدرها 3.7 ملايين درهم. حصلت أربعة من فروع بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات على التصنيف الذهبي في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED).

وكان بنك الإمارات دبي الوطني - فرع القدس بالعاصمة الرياض، أول فرع مصرفي في المملكة العربية السعودية يحصل على التصنيف الذهبي في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة». وحصل نظام الإدارة البيئية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني على شهادة الأيزو: 14001:2015. وحصل 6 مهندسين من قسم إدارة المرافق في البنك على اعتماد «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة».

وفي مجال المبادرات الاجتماعية، يضم البنك فريق عملٍ متنوعاً يتكون من 9825 موظفاً بدوام كامل من 78 جنسية. وتبلغ نسبة النساء من إجمالي الكوادر البشرية في المجموعة 41%، ويلتزم البنك بزيادة نسبة تمثيل النساء في الإدارة العليا للمجموعة إلى 25% بحلول عام 2027. ويتم توفير المرونة للموظفين بدوام كامل من خلال إتاحة ساعات عمل مرنة وإجازات أبوة أطول.ويضم «إكستشينجر»، برنامج التطوع الداخلي من بنك الإمارات دبي الوطني والحائز على الجوائز، 902 متطوع من موظفي البنك. وتقدر قيمة مساهمات البنك في المبادرات الاجتماعية بأكثر من 64 مليون درهم

مبادرات الحوكمة

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة وحماية مصالح كافة الأطراف المعنية لدى المجموعة. وفي سبيل ذلك، تم تكليف عدد من اللجان بمسؤوليات محددة من قبل مجلس الإدارة. وإلى جانب ذلك، تم إقرار سياسات في مجالات إدارة الاحتيال، ومكافحة الرشوة والفساد، وأمن البيانات، وحماية المبلغين عن المخالفات، واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات ضماناً للامتثال لأرقى معايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة. فمدونة قواعد السلوك المعتمدة لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني توضح توقعات السلوك المهني المطلوب من كافة الموظفين.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: رغم التداعيات التي نجمت عن جائحة كوفيد-19، كان 2021 عاماً مثمراً بالنسبة للمجموعة ونجحنا خلاله بتحقيق نتائج وإنجازات لافتة في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير. وبينما نتطلع نحو المستقبل، ندرك أن دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أعمالنا ينطوي على الكثير من التحديات والفرص أيضاً.

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