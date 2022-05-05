انطلاق معرض «تفاصيل 2022» في إكسبو الذيد بمشاركة 40 شركة للإنشاءات ومواد البناء

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت اليوم في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الأولى من معرض «تفاصيل 2022»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الوسطى، الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 40 شركة متخصصة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والاستشارات الهندسية، إلى جانب نخبة من مصممي الديكورات والمهندسين المعماريين والمقاولين وشركات الأثاث والإضاءة وخدمات البيوت الذكية.

وافتتح فعاليات المعرض الذي يستمر حتى الـ7 من مايو الجاري، الشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الاستشاري في الشارقة، ومديري الدوائر الحكومية المحلية، حيث تجولوا في أرجاء المعرض واطلعوا على المشاريع المقدمة، والتصاميم التي جمعت بين الاستدامة والتكنولوجيا، كما استمعوا إلى شرح من المشاركين عن أعمالهم الهندسية، وتصاميمهم المعمارية، والقيم التي يضيفها الديكور والإكسسوارات المنزلية.

وقال الشيخ سالم بن محمد القاسمي إن إمارة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتبنى أفضل الممارسات في تطوير ونمو القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مثل البنية التحتية التي تتميز بجودتها العالية والراقية، بتوفير أحدث الأساليب والابتكارات والمبادرات لتحقيق التنمية المستدامة. وثمن التنوع الواسع في المشاركة الكبيرة من المشاريع المعمارية، والشركات العاملة في المجالات الهندسية، وقال إن هذا النوع من المعارض يعد واجهة مهمة تحتضن الأفكار والإلهام، وتقدم نموذجاً مبتكراً يجمع ما بين التقنيات الحديثة والعنصر الفني والجمالي والاستدامة، بما يلبي التطلعات المنشودة للقطاعات المختلفة وأفراد المجتمع.

من جهتها أكدت رائدة الأعمال مريم الكتبي، رئيسة اللجنة العليا المنظمة للمعرض، أن معرض «تفاصيل» يأتي في ظل ما تشهده الإمارات من نمو كبير في قطاع البناء والإنشاءات، وترجمة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة للتعاون والعمل المشترك، بين مختلف الأطراف والشركاء الاستراتيجيين في المجال الهندسي والمجالات ذات الصلة. وأشارت إلى أن مثل هذه المعارض تعزز عجلة التنمية في المجتمع، وتوفر قائمة كبيرة من المنتجات المتميزة في مختلف مجالات البناء والتشييد، لمواصلة مسيرة النهضة الشاملة، القائمة على أسس التميز والإبداع والابتكار، كوسيلة فاعلة لتحقيق أرقى معايير الجودة للحفاظ على التنمية المستدامة طويلة الأمد.

وأشارت إلى أن الحدث يسلط الضوء على فن التصميم الهندسي، والشركات العاملة في التصميم الخارجي والداخلي، وتقديم مجموعة واسعة من الفنون المعمارية المتميزة ذات قيمة هندسية راقية، وغيرها من الخدمات الأخرى، والأفكار الجديدة التي من شأنها خلق مساحة إبداعية هندسية بثقافات مختلفة، مشيدة بالجهود التي بذلت في تنظيم المعرض، الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة الوسطى، مثمنة الدعم الكبير والمساهمة الفعالة من الشركاء والرعاة. ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 8 مساءً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز