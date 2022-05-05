"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقيتين بشأن مشاريع بقطاع الموانىء في مصر

المصدر: وام

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي و الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اتفاقية شروط وأحكام واتفاقية مبدئية بخصوص مشاريع مينائية رئيسية سيتم تنفيذها على الشريط الساحلي المصري و ذلك بحضور معالي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري.

وقع اتفاقية الشروط والأحكام اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر واللواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي.

تنص الاتفاقيتان على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية.

يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا أحد المشاريع القومية الهامة نظرا للموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر والتي ستوفر لدى إتمامها في عام 2024 أرصفة بطول 1,000 متر قادرة على مناولة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة الجافة والسائلة.

وسيقدم المشروع المشترك لمستخدمي الميناء مجموعة واسعة من الخدمات البحرية تشمل إدارة حركة السفن؛ وإدارة البضائع الخطرة؛ وتوفير المساعدات الملاحية؛ وتوفير معدات إطفاء الحرائق والوقاية منها؛ وأماكن مخصصة لرسو السفن؛ وخدمات صيانة المراسي، وإرشاد السفن، وسحب السفن، وحلول الإرساء بالربط والإبحار.

فيما تم توقيع الاتفاقية المبدئية من قبل كل من اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي.

تغطي هذه الاتفاقية المبدئية أعمال تطوير وتشغيل وإدارة أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا، إلى جانب تقديم خدمات مساندة تسهم في توسيع أعمال السفن السياحية في مصر بالإضافة إلى قيام مجموعة موانئ أبوظبي بوضع خطط تشغيل خط بحري للسفن السياحية يربط أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ ومدينة العقبة الأردنية، كما ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية بإجراء أعمال التطوير اللازمة لتحسين تجربة السياح القادمين.

وقال معالي الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل المصري: "تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية، وفي إطار خطة تطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وفي إطار التكامل والتعاون الايجابي والمثمر بين الموانئ المصرية والإماراتية."

من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "سعداء بتوسع نطاق علاقاتنا الاستراتيجية مع الهيئات المصرية من خلال هذه الاتفاقيات التي تندرج في سياق حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء العرب، وتغطي مجموعة متكاملة من الخدمات في عدد من الموانئ على امتداد ساحل البحر الأحمر.. أرست وزارة النقل المصرية خططا طموحة لتعزيز التجارة والنقل البحريين، ولا شك أن مجموعة موانئ أبوظبي على استعداد لتوظيف خبراتها ومعارفها للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع".

تعتبر الاتفاقيات المبدئية التي جرى التوقيع عليها أحدث أوجه التعاون ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئات المصرية ومن ضمنها الاتفاقية المبرمة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بخصوص التعاون في تطوير وتشغيل ميناء العين السخنة في جمهورية مصر العربية.

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