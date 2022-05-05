دبي الملاذ الأول لتجارة العالم ما بعد الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت مجلة «سبيرز» البريطانية المُتخصصة في شؤون الأشخاص فائقي الثراء حول العالم، أن دبي خرجت من جائحة «كوفيد19» وهي بمثابة المركز العالمي للتجارة والاستثمار.

ونشرت المجلة أمس تقريراً بعنوان «دبي باتت الملاذ الأول لتجارة العالم في حقبة ما بعد الجائحة».

وذكر التقرير أن «كوفيد 19» أشعلت منافسات ومعارك عالمية عدة، إلا أن أبرز هذه المنافسات كان السباق على الفوز بمكانة الملاذ الأكثر أماناً على مستوى العالم للتجارة والاستثمارات في حقبة الجائحة وما بعدها، والذي يتيح للمستثمرين من كل أنحاء العالم أماناً من الجائحة ومخاطرها.

وأوضح التقرير أن المنافسة في هذا السباق انحصرت بين وجهتين عالميتين رئيسيتين للأعمال، وهما سنغافورة ودبي. وأكد التقرير أن دبي نجحت في حسم هذه المنافسة لصالحها بفضل مجموعة من المميزات والمقومات لصالحها.

وأفاد تقرير «سبيرز» بأن بعض هذه المقومات تتعلق بالجائحة ومنهجية دبي في التعامل معها، ومنها القواعد الصارمة التي فرضتها حكومة دبي على السكان في الوقاية من الجائحة كقواعد التباعد الاجتماعي، ارتداء كمامات الوجه الواقية، وتلقي جرعات اللقاحات المُضادة للجائحة.

وأضاف أن هذه المقومات قد انعكست بوضوح في صدارة دولة الإمارات عالمياً لآخر إصدار «مؤشر المرونة في التعامل مع «كوفيد19»، والذي تُصدره وكالة «بلومبرغ» للأنباء وتُحدثه بصفة شهرية لرصد أنجح دول العالم في التعامل مع الجائحة.

واستطرد التقرير موضحاً أن هناك مقومات أخرى عامة تتمتع بها دبي، ومنها نطاقها الزمني القريب نسبياً من توقيتات غالبية مراكز الأعمال الرئيسية الأخرى في العالم، وسهولة اتصالها بهذه المراكز بفضل امتلاكها لناقلة جوية، وهي «طيران الإمارات».

والتي تُعد الأكبر على مستوى العالم في عدد الأميال التي يقطعها المسافرون على متن طائراتها، ومطار هو الأكبر عالمياً في عدد المسافرين الدوليين الذين يستقبلهم بصفة سنوية، وتمتعها بمناخ دافئ وشمس ساطعة على مدار العام، فضلاً عن المقومات الموضوعية المُتعلقة بمناخ التجارة والاستثمار السائد في دبي، ومن أهمها البيئة الصديقة للأعمال التي توفرها دبي للمستثمرين من كل أنحاء العالم، بما في ذلك سهولة إجراءات تأسيس وترخيص الأعمال التجارية الجديدة، وغيرها من المميزات الإجرائية التي تستقطب المستثمرين والشركات العالمية.

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