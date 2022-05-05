أسواق المال تستأنف تداولاتها اليوم

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن أسواق المال ستستأنف تداولاتها اليوم الخميس 5 مايو، بعد انتهاء عطلة العيد للأسواق والتي استمرت لثلاثة أيام عمل.

وكانت الهيئة حددت أيام عطلة الأسواق بناء على التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (04) لسنة 2022 بشأن عطلة عيد الفطر المبارك، وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 225 مليار درهم لرأسمالها السوقي في تداولات أبريل الماضي، معززة بسهم «ديوا» البالغة قيمته مع الإدراج 124 مليار درهم.

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