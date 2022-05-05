الإمارات تقود المنطقة في سياسات الانبعاثات الصفرية

المصدر: دبي - البيان

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تتبنى دول المنطقة خططاً طموحة ومبادرات شاملة لدعم سياسات الانبعاثات الصفرية، خاصة الإمارات التي أعلنت عن خطوة رائدة تقود المسيرة في هذا الاتجاه من خلال إطلاق خطة طموحة للوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وتتضمن خططاً لاستثمار 163 مليار دولار في «الطاقة النظيفة والمتجددة» على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.

وقد حذت دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي حذو الإمارات وأطلقت خططاً مماثلة. وقالت ماري شابيرو - نائب الرئيس قسم السياسة العامة والمستشارة الخاصة لمؤسس ورئيس مجلس إدارة بلومبرغ، إنه قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، وبغية مواجهة وتيرة الأزمة المالية، يجب على كل من المؤسسات المالية والحكومات الوفاء بالتزاماتها.

فلدينا فرصة هائلة للعمل بطريقة تعود بالنفع على كل من الأعمال وبيئة الكوكب معاً، وتعدّ شراكة القطاع المالي مع الحكومة حافزاً مهماً لاغتنام فرصة الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.

وأوضحت أن ظاهرة التغير المناخي لا تشكِّل تحدياً علمياً فحسب، بل تحدياً اقتصادياً أيضاً. وكما حذر العلماء منذ فترة طويلة من الآثار المادية الكارثية لارتفاع درجات الحرارة العالمية، بات الاقتصاديون بدورهم يدقون ناقوس الخطر. وشددت على أن الخطر الذي يواجهنا وجودي، لكنه في الوقت نفسه يوفر فرصاً ضخمة.

فقد أظهر تحليل أجري مؤخراً أن التحوُّل إلى الانبعاثات الصفرية يمكن أن يساهم في زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي التراكمي بنسبة تصل إلى 25% على مدى العقدين المقبلين، ما يحوِّل هذا الخطر الوجودي إلى فرص تجارية هائلة.

وقالت: السؤال الذي يبرز هنا: كيف ستكون توجهات القطاع المالي وكيف سيعزز هذا التحول؟

تبدأ رحلة التحول بالإفصاح؛ حيث لا يمكن لأسواق رأس المال أن تحدّد بدقة الآثار المالية للاحترار العالمي دون اعتماد رؤية بشأن كيفية إدارة الشركات لتأثيرات تغير المناخ أو حزمة التحول نحو الانبعاثات الصفرية. يتزايد طلب المستثمرين على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وموثوق بها، إلا أن العديد من التحديات تحول بينهم وبين الوصول إلى بيانات عالية الجودة.

ولحل هذه المشكلة، تم تأسيس «فريق العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ» عام 2015 من قبل مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين.

وذلك بهدف وضع توصيات بشأن الإفصاح المالي المتعلق بالمناخ لتعزيز اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات الاستثمار والإقراض واكتتاب التأمين. وفي 2017، نشر فريق العمل توصيات وإرشادات الإفصاح الطوعي التي ركزت على أربعة مجالات، هي الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والمقاييس والأهداف.

ويدعم توصيات فريق العمل أكثر من 3000 مؤسسة تمثل رأسمالاً سوقياً يبلغ 28 تريليون دولار. وقد صادقت مجموعة السبع ومجموعة العشرين على إطار العمل.

وذلك إلى جانب أكثر من 110 جهات تنظيمية وهيئات حكومية. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021، عملت مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على تأسيس مجلس معايير الاستدامة الدولية الذي سيعمل على تطوير معيار عالمي لإعداد تقارير الاستدامة بناءً على إطار عمل «فريق العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ».

تحالف غلاسكو المالي

وتم إطلاق «تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفرية» بهدف تنسيق وتعزيز طموحات القطاع المالي بشأن تغير المناخ. ويجمع هذا التحالف جميع قطاعات النظام المالي الخاص، والذي يشمل البنوك وشركات التأمين ومالكي الأصول ومديري الأصول ومقدمي الخدمات.

واليوم، يضم تحالف غلاسكو أكثر من 450 مؤسسة مالية من 45 دولة - عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا - تمثل أكثر من 130 تريليون دولار من الأصول. ووضع أعضاء التحالف أهدافاً مؤقتة لعام 2030 لإزالة الكربون بنسبة 50% بنهاية العقد.

وتتجه الأنظار، بما فيها أنظار الجهات التنظيمية والمستثمرين، إلى منطقة الشرق الأوسط التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 الذي سيقام في شرم الشيخ بمصر، ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 الذي ستستضيفه العاصمة أبوظبي.

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