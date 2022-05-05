21 مليار دولار معاملات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة في الربع الأول

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أصدرت شركة ريفينيتف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، تقرير الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأول من عام 2022.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 21.1 مليار دولار.

وتراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة بنسبة 42 % إلى 1.9 مليار دولار في عام 2022، بينما تضاعف حجم عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة عن العام الماضي لتصل إلى 8.8 مليارات دولار. وكانت أكبر صفقة اندماج واستحواذ مستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام بيع شركة إم إن سي للرعاية الصحية بقيمة 2.25 مليار دولار إلى الدائنين.

وكان قطاع الرعاية الصحية هو القطاع الأكثر نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ حجم نشاط الصفقات 2.3 مليار دولار، أي ما يعادل ربع نشاط الاندماج والاستحواذ في عام 2022.

وجمعت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.7 مليارات دولار من 15 عرضًا في الربع الأول من عام 2022. ويمثل هذا أقوى بداية لهذا العام لأسواق رأس المال منذ عام 2008، حيث نمت بنسبة 602 ٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. وشكلت الطروحات الأولية العامة معظم إجمالي الصفقات مع 13 من أصل 15 صفقة من صفقات أسواق رأس المال جاءت من الاكتتاب العام.

وبلغت أسواق الديون في المنطقة 7.9 مليارات دولار خلال الربع الأول، بانخفاض 79 % عن العام الماضي. وتصدرت الإمارات نشاط أسواق الديون، حيث بلغت عائداتها ذات الصلة 5.3 مليارات دولار. وكان أكبر طرح للسندات خلال العام لـ «أم دي جيب أتش ار أس سي» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للخزينة القابضة، حيث جمعت 1.4 مليار دولار. (دبي - البيان)

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