«بوكينج دوت كوم»: أداء قياسي للقطاع الفندقي في الربع الأول بدعم «إكسبو دبي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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حقق القطاع الفندقي في الدولة أداءً قياسيا في الربع الأول من العام الجاري متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة بدعم رئيسي من «إكسبو دبي» وانتعاش الطلب الدولي، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن موقع بوكينج دوت كوم.

وأشار التقرير إلى أنه خلال فترة انعقاد إكسبو دبي استحوذ الطلب من الأسواق الدولية على 65% من الإقامات في فنادق دبي مقابل 19% للأسواق الخليجية و16% للسوق المحلية، وبلغ متوسط سعر الغرفة اليومي خلال هذه الفترة 703 دراهم، ومتوسط مدة الإقامة 3.5 ليالٍ.

فنادق دبي

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للقطاع الفندقي في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد ارتفع متوسط سعر الغرفة في فنادق دبي بنسبة 24.7% ليصل إلى 722 درهماً في اليوم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، فيما ارتفع متوسط الإقامة بنحو 17.9% ليصل إلى 3.33 ليالٍ.

وسجلت منتجعات دبي أعلى نسبة نمو في متوسط سعر الغرفة خلال الربع الأول بنحو 142%، ثم فنادق الخمسة نجوم 130%، ثم الفنادق من فئة 3 نجوم 125%، والشقق الفندقية 124%، والفنادق من فئة 4 نجوم 116%، بينما حققت فنادق الخمس نجوم أعلى نمو في متوسط فترة الإقامة بنسبة 124%، ثم الشقق الفندقية بنسبة 120% والمنتجعات الشاطئية والفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 117%.

وأوضح التقرير أن أعلى نسبة طلب على الإقامات في المنشآت الفندقية بدبي خلال الربع الأول كانت للإقامة من 4 إلى 6 ليالٍ بنسبة 34%، ثم على الإقامة من 1 إلى 3 ليالٍ بنسبة 31%، وعلى الإقامة من 7 إلى 9 ليالٍ بنسبة 23%.

مشيراً إلى تنوع الطلب من الأسواق الخارجية على الإقامات الفندقية بدبي ليتصدر السوق السعودي الطلب بنسبة 12.4%، ثم المملكة المتحدة 8.7%، وفرنسا 7.9% والاتحاد الروسي 7.5%، وألمانيا 4.5%، وأمريكا 3.5% والهند 3.1%، وهولندا 2.5%، ثم مصر 2.6% والكويت 2.3% وإيطاليا 2.3% وسويسرا 1.3% وبلجيكا 1.6% وباكستان 1%، فيما بلغت حصة الأسواق الأخرى 30.6%.

فنادق أبوظبي

وبالنسبة لفنادق أبوظبي، أظهرت بيانات التقرير زيادة متوسط الإقامة في فنادق أبوظبي خلال الربع الأول بنسبة 2.2% لتصل إلى 2.04 ليلة، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة نحو 411 درهماً في اليوم. وشكلت الأسواق الدولية 42% من جنسيات نزلاء فنادق العاصمة خلال الربع الأول مقابل 47% للسوق المحلي و11% للسوق الخليجي.

ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر الغرفة في فنادق الساحل الشرقي 567 درهماً بارتفاع 14.7%، فيما بلغ متوسط مدة الإقامة نحو 2.15 ليلة، بنمو 26.6%، فيما شكل السوق المحلي نحو 62% من إجمالي النزلاء، مقابل 29% للأسواق الدولية و9% للسوق الخليجي.

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