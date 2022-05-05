«إكسبو 2020» تجربة استثنائية في نجاحات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن معرض إكسبو 2020 دبي شكل تجربة استثنائية لا تنسى في مسيرة نجاحات دولة الإمارات، وشهادة دولية لدبي كعاصمة عالمية للعمل والاستثمار والسياحة والوجهة المفضلة لتنظيم الفعاليات الكبرى.

وأضاف: يمثل النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في استضافة إكسبو 2020 دبي ووصول عدد الزوار لأكثر من 24 مليون زائر انطلاقة جديدة نحو المنافسة على الصدارة العالمية لمراكز التجارة، السياحة والاستثمارات الدولية. جاء ذلك خلال حفل تكريم أعضاء فريق جمارك دبي المشارك في معرض إكسبو والذي أقيم في المقر الرئيس للدائرة.

روح الفريق الواحد

وقال: نحن سعداء بالنجاح الكبير والنسخة الاستثنائية للحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، ولكل من أسهم في نجاحه منذ اللحظة الأولى لفوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي وبذل كل جد وإخلاص وتعاون، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

ونثمن جهود فريق جمارك دبي المشارك في المعرض العالمي ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان للمكرمين في هذا الحفل، نظير جهودهم المتميزة والاستثنائية في تعزيز حماية المجتمع وإسعاد الزوار، والحرفية العالية التي عكست سمعة دولة الإمارات في القدرة على تنظيم أكبر الفعاليات على مستوى العالم، والتميز في العمل والتعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل تعزيز أمن وحماية الأفراد والمجتمع، وحرصهم على إسعاد الملايين من الزوار، حيث خرجت نسخة إكسبو 2020 دبي الأفضل في تاريخ المعرض.

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