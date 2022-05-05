«كيو القابضة» تتوسع بالاستحواذ على ريم للاستثمار مقابل 5.9 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت «كيو القابضة» محفظتها المتنامية من الأصول الاستثمارية، من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركة ريم للاستثمار مقابل أسهم يتم إصدارها في كيو القابضة بإجمالي 5.94 مليارات درهم.

وقال معالي عبد الله محمد بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة شركة كيو القابضة، إن استحواذ شركة كيو القابضة على شركة ريم للاستثمار سيكون عن طريق إصدار أسهم جديدة في الشركة، بحيث يتم تخصيص 17.33 من أسهم الشركة لكل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم مساهمي شركة ريم للاستثمار (معدل تبادل الأسهم).

مشيراً إلى زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1,347,407,500 سهم لمساهمي شركة ريم للاستثمار طبقاً لمعدل التبادل المشار إليه.

وأضاف معاليه أن هذه الخطوة المدروسة تأتي ضمن جهودنا لزيادة محفظتنا الاستثمارية، وتنمية أعمالنا وتطور أدائنا، بما يتماشى مع الخطط الاستثمارية لمجلس الإدارة في قطاعات مختارة لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، حيث تهدف كيو القابضة إلى تحقيق نمو مستدام للمستثمرين وتوفير عوائد طويلة الأجل، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات.

من جانبه، قال ماجد فؤاد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة، إن استحواذ كيو القابضة على ريم للاستثمار يأتي في إطار خطة إستراتيجية مدروسة بعناية للاستثمار في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتنشئة الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى مزيد من التوسع من خلال اتباع توجهات وآليات طويلة المدى وموافق عليها من قبل مجلس الإدارة لتعزيز مكانتها كواحدة من أكبر وأهم الشركات العاملة في قطاع الاستثمار.

وتعتبر كيو القابضة شركة مساهمة خاصة تأسست عام 2005، وتعد من أكبر شركات الاستثمار في إمارة أبوظبي، وساهمت منذ تأسيسها بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية، كما أخذت الشركة على عاتقها تحقيق أعلى العوائد عبر الاستثمار في قطاعات مختارة مثل قطاع العقارات والترفيه والضيافة.

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