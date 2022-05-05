«درايف ويلث»: غالبية المستثمرين الجدد بأسواق المال من الشباب

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة درايف ويلث، المتخصصة في مجال الاستثمار الجزئي والتمويل المدمج، دراسة بعنوان «ظاهرة المستثمر الجديد: موجة من الفرص».

وقد أظهرت الدراسة أن المستثمرين الجدد هم في الغالب من الشباب.

حيث فتح حوالي نصف مستثمري الجيل «زد» (الذي يلي جيل الألفية) حسابهم الأول خلال الفترة بين مارس 2020 وأغسطس 2021، ووصلت النسبة إلى 63% في الشرق الأوسط، و49% في أفريقيا.

وفي جميع المناطق، كانت النسبة المئوية للمستثمرين الذين تبلغ استثماراتهم أقل من 10000 دولار، والذين قاموا باستثمارهم الأول خلال هذه الفترة أعلى بكثير من جميع مستويات الثروات الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى بروز فرص كبيرة لمقدمي الخدمات المالية في المشهد الاستثماري الجديد. وأشار 76% من المشاركين إلى أنهم يفضلون الوصول المعلومات المالية من خلال تطبيقات الاستثمار عبر الهاتف الجوال، واتفق 87% على أن القدرة على الاستثمار بمبالغ صغيرة جداً كانت طريقة جيدة لتعلم كيفية الاستثمار.

وقد أفسحت الحياة عن بُعد المجال للاستثمار عن بُعد، وبينما كانت أسواق رأس المال تمر بثورة تكنولوجيا الهواتف المحمولة في السنوات التي سبقت جائحة «كوفيد 19»، أدى التحول المفاجئ والشامل إلى العيش عن بُعد إلى تسريع هذا التحول بشكل كبير وخلق فرصة لجيل جديد من المستثمرين. وبدأ 35% من المستثمرين النشطين مسيرتهم أثناء الجائحة.

موجة جديدة

ويتحول المستثمرون البارعون في مجال التكنولوجيا إلى المجال الرقمي، حيث ساعدت التطورات التكنولوجية وقوى السوق في تغذية هذه الموجة الجديدة من المستثمرين. في جميع المناطق، فتح أكثر من 40% من المستثمرين حساباتهم الاستثمارية الأخيرة على تطبيق جوال وتداول 31 في المئة في الأصول الرقمية كأول استثمار لهم.

بغض النظر عن التكنولوجيا المتوفرة، كان الدافع الأكثر شيوعاً لبدء الاستثمار هو الحد الأدنى للحسابات المنخفضة القيمة في 18 من أصل 23 سوقاً شملها الاستطلاع.

وقال هاري تيمكين، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات لدى «درايف ويلث»: «بعد مرور عامين على انتشار الوباء، وصل العالم إلى نقطة انعطاف تاريخية، ليس من حيث الوصول إلى أسواق رأس المال فحسب، إنما أيضاً من حيث الفرص التي يملكها مزودو الخدمات لبناء علاقات أقوى مع المستثمرين الأفراد.

كانت قدرة مزودي الخدمات على عرض الأسهم الجزئية من أهم التطورات في التداول، لأنها تمنح المستثمرين القدرة على دخول الأسواق باستخدام مبالغ صغيرة ولكن ذات قيمة كبيرة. ينبغي على مزودي الخدمات تقديم التكنولوجيا والأدوات التي يحتاجها المستثمرون لجعل الأسواق أكثر سهولة، أو المخاطرة بأن يفقدوا أهميتهم».

منصات متكاملة

قال بوب كورترايت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «درايف ويلث»: «تزيد المنصات المالية المتكاملة إمكانية الوصول إلى الأسواق أكثر من أي وقت مضى، وتسهل تكنولوجيا الهاتف المحمول على المستثمرين من جميع الأعمار الوصول إلى الأسواق من راحة منازلهم. ومع دخولنا بعمق أكبر عقد المستثمر الرقمي، يتمتع مقدمو الخدمات المالية بفرص أفضل كثيراً للتفاعل مع المستثمرين بشكل أكبر من خلال تزويدهم بالأدوات التي يحتاجون إليها لتولي ملكية أوراقهم المالية الآجلة».

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