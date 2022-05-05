«سويفت»: الحوسبة السحابية تغيّر قواعد اللعبة للقطاع المالي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «سويفت» الموفر لخدمات التراسل المالي أن تكنولوجيا الحوسبة السحابية تغير قواعد اللعبة بالنسبة للقطاع المالي، مشيرة إلى أنها ستشكل عاملاً مهماً لتمكين أشكال وتدفقات جديدة من الأموال.

وأوضحت «سويفت» أنها ستمكن المؤسسات المالية من الاتصال بشبكتها وبتطبيقاتها بواسطة موفري الحوسبة السحابية العمومية، وهم «أمازون ويب سيرفيسيس» و«غوغل كلاود» و«مايكروسوفت»، الأمر الذي يشكل خطوة ستسهم في تبسيط النفاذية إلى خدمة التراسل المالي عالمياً.

وينطوي الانتقال إلى الحوسبة السحابية العمومية على إمكانات لتوفير مزايا كبيرة للمؤسسات المالية، بحيث يقلص التكاليف ويعزز النشاط ويحسن الأتمتة ويُبسَط الامتثال للقوانين والتنظيمات المالية، وكل ذلك دون التأثير على الأمن أو توفر الخدمة.

ولهذا الغرض، عملت «سويفت» مع كل موفر من موفري الحوسبة السحابية لضمان التوافق مع برنامج أمن العملاء من «سويفت»، الذي يعمل دائماً على تعزيز مستويات الحماية السيبرانية لمساعدة المؤسسات المالية على تحصين دفاعاتها ضد الهجمات السيبرانية وحماية سلامة الشبكة المالية الأوسع.

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