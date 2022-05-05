إطلاق تطبيق جديد لخدمات إدارة المرافق في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت «سرفيو إسنشيالز»، وحدة الأعمال الموجهة للعملاء لدى شركة «سرفيو»، لإدارة المرافق بدولة الإمارات والتابعة لـ«الاتحاد العقارية»، تطبيقها المؤتمت بالكامل للهواتف الذكية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربة المستهلكين الرقمية، وتوفير حلول مبتكرة للعملاء في المنطقة.

ويعدّ هذا التطبيق الأول من نوعه في مجال إدارة المرافق، ويتيح للعملاء إمكانية الوصول لنظام حجز مركزي يعتمد على واجهة استخدام تفاعلية. ويستعين التطبيق بخصائص مشابهة لمنصات التجارة الإلكترونية، متيحاً للعملاء شراء الحلول والخدمات مباشرةً عبر متجر الشركة الإلكتروني.

وتوّفر منصة الشركة الرقمية الجديدة إمكانية الحجز والدفع عبر الإنترنت، فضلاً عن الاشتراك الإلكتروني في خدمات إدارة المنشآت.

ويستعين التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام، متيحاً للعملاء استكمال كافة خطوات الحجز ودفع الرسوم رقمياً، دون الحاجة لأي تدخل بشري.

ويعدّ التطبيق مدمجاً مع نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب، والذي يتيح لمديري وطواقم إدارة المنشآت إمكانات وخيارات أوسع للارتقاء بجودة وفاعلية الخدمات، وضمان سرعة التنفيذ عبر تقديم الحلول مباشرةً للعملاء. ويأتي إطلاق التطبيق في إطار استراتيجية «سرفيو إسنشيالز» لتوسيع باقة خدمات الصيانة والتنظيف وتنسيق المساحات الخضراء، والأتمتة الذكية لحلول المنازل والمشاريع ومنافذ البيع بالتجزئة.

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