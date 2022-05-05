التوترات تعزز توقعات استمرار الطلب القوي على الاستثمار بالذهب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت لويز ستريت، كبيرة المحللين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي، أن يظل الطلب على الاستثمار بالذهب قوياً، حيث من المرجح أن يؤدي مزيج التضخم المرتفع والتوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الطلب على الذهب بين المستثمرين.

وأضافت أن الأحداث العالمية وظروف السوق خلال الربع الأول من عام 2022 عززت مكانة الذهب كملاذ آمن، ليس فقط للمستثمرين، ولكن أيضاً لمستهلكي التجزئة بفضل وضعه الفريد كفئة أصول ثنائية الطبيعة.

٣٤٪ نمواً

وارتفع الطلب في الربع الأول من العام، باستثناء التداول خارج البورصة، بنسبة 34% على أساس سنوي، وذلك بفضل التدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة، مما يعكس مكانة الذهب باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وألقت الأزمات الجيوسياسية بثقلها على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب ليبلغ 2070 دولاراً للأوقية لفترة وجيزة في مارس، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق. وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أقوى تدفقات ربع سنوية منذ الربع الثالث من عام 2020.

بنوك مركزية

ارتفع صافي الشراء من قِبل البنوك المركزية بأكثر من الضعف مقارنةً بالربع السابق، مضيفاً أكثر من 84 تريليوناً إلى احتياطيات الذهب الرسمية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سيطرت دول مثل مصر وتركيا على عمليات الشراء في القطاع. وبينما انخفض الشراء بنسبة 29% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، إلا أن البنوك المركزية تواصل تقدير أداء الذهب في أوقات عدم اليقين.

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