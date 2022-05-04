«فوربس»: سوق العقارات الفاخرة في دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكّدت مجلة «فوربس» الأمريكية أن سوق العقارات السكنية والوحدات فائقة الفخامة في دبي تواصل في عام 2022 منحناها الصاعد الذي بدأته منذ عام 2021.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، أمس، فإن هذا الانتعاش المتواصل يشهد تعزيزاً، يتمثل في ارتفاع الطلب من جانب المشترين الدوليين على الوحدات الفاخرة، سواءً لغرض السّكن أو الاستثمار، الأمر الذي تمخض عن منافسة مُحتدمة، وتحطيم عدة أرقام قياسية في أعداد صفقات بيع العقارات الفاخرة بالإمارة.

واستشهد التقرير بتصريحات أدلى بها عبد الله العجاجي، مؤسس شركة «دريفن للعقارات» بدبي، ورئيسها التنفيذي، والذي أفاد بأن سوق العقارات الفاخرة في دبي، شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري، أفضل ربع لها على الإطلاق.

وقال العجاجي: «حققت السوق خلال الفترة منذ مطلع العام، وحتى نهاية مارس، أعلى رقم للصفقات الإجمالية خلال الربع الأول على الإطلاق، حيث تجاوز عددها 20.000 صفقة، فيما بلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات، 15.3 مليار دولار».

وأضاف: «ارتفعت مبيعات الوحدات المُباعة قبل البدء في إنشائها (على الخريطة)، خلال الربع الأول من 2022، بنسبة تبلغ حوالي 95 %، بالمقارنة مع الربع الأول من 2021، فيما ارتفعت مبيعات العقارات الثانوية (إعادة البيع)، بنسبة تبلغ حوالي 75 %، خلال نفس فترة المقارنة. وارتفعت أعداد الشقق المُباعة بنسبة 77 %، فيما ارتفعت أعداد الفلل المُباعة بنسبة 58%».

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