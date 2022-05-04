كندية دبي تبحث الممارسات الإيجابية في إدارة الأعمال أثناء جائحة كوفيد 19

المصدر: دبي- البيان

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أطلق أستاذ الإدارة بالجامعة الكندية دبي، الدكتور روميل سيرجيو، كتاباً جديداً يكشف كيف نجحت 22 مؤسسة مشهورة، في معالجة بعض التحديات الرئيسة التي سببها الوباء. تم كشف النقاب عن الكتاب في حفل أقيم في الجامعة الكندية دبي بحضور ريناتو إن دويناس جونيور، القنصل العام الفلبيني في دبي والإمارات الشمالية.

تم تطوير الكتاب لتوفير مورد عملي للمعلمين والمديرين ورواد الأعمال، يعرض الكتاب الممارسات الإيجابية التي اعتمدتها المؤسسات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة والفلبين.

وكذلك الشركات العاملة حول العالم. تم تحرير الكتاب بواسطة الدكتور سيرجيو، ويضم أيضًا 41 مساهمًا من سبع دول، بما في ذلك ثلاثة أعضاء هيئة تدريس آخرين في الجامعة الكندية دبي، إلى جانب باحثين متميزين من جميع أنحاء العالم.

تحت إشراف الدكتور فرناندو إيرانا رييس جونيور، جمع حفل الإطلاق العام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وأعضاء مجتمع الأعمال المحلي للاستماع إلى الدكتور سيرجيو قدم توليفة من الكتاب.

في كلمة افتتاحية، تحدث سعادة دويناس عن كيفية تكييف القنصلية لطرقها الخاصة في العمل لمواجهة التحديات التي يفرضها الوباء، لضمان استمراره في خدمة المجتمع الفلبيني في الإمارات. كما أشاد سعادة دويناس بالدكتور سيرجيو وعمله المستمر لدعم الصحة الذهنية ورفاهية أبناء الجالية الفلبينية في الإمارات العربية المتحدة.

من خلال مشاركة قصته الخاصة عن التحديات النفسية التي واجهها خلال الوباء، كشف الدكتور سيرجيو كيف أن فترة الاكتئاب قدمت له الزخم لاستكشاف كيف تمكنت المؤسسات من معالجة النكسات واتجهت نحو الازدهار. وناقش ضرورة التفكير الإيجابي لاستخراج قصص النجاح التي ظهرت في الأوقات الصعبة. وفي ختام حفل الإطلاق، أجاب الدكتور سيرجيو على أسئلة الجمهور في جلسة أسئلة وأجوبة أثارت مناقشات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ورفاهية الموظفين.

يستكشف الكتاب دراسات الحالة ثلاثية الأبعاد للعمليات التجارية خلال جائحة COVID-19، على وجه التحديد، ما فعلته المؤسسات العالمية لتزدهر وسط الوباء ؛ كيف تمكنت المؤسسات في الإمارات من الارتقاء. وما فعلته المؤسسات في الفلبين للتخفيف من تأثيرها.

تشمل دراسات الحالة المحلية برامج إشراك الموظفين وإدماجهم في بنك الإمارات دبي الوطني، ونهج الابتكار والقيادة لهيئة كهرباء ومياه دبي. من بين دراسات الحالة الدولية وضع سلسلة التوريد العالمي لشركة تويوتا ومنصة تيك توك للمسؤولية الاجتماعية. تشمل الحالات من الفلبين مبادرات SM Prime للصحة وبرنامج التدريب والتطوير الرقمي من قبل Ayala Land Incorporated.

وفي حديثه عن أهدافه للنشر، قال الدكتور سيرجيو: «لقد تغير العالم بشكل كبير في العامين الماضيين، وقد غير الوباء الطريقة التي نرى بها مواقف الإدارة وطرق الاستجابة لها. يلتقف هذا الكتاب تحديات العالم الحقيقي التي تواجهها المؤسسات في هذا الوضع الطبيعي الجديد ويوفر حلولًا للممارسات الجيدة التي يمكن للمديرين التعلم منها وتنفيذها أو قياس الأداء وفقًا لها».

«إنه مناسب للطلاب الذين يحتاجون إلى تحليل وحل المشكلات التي سيواجهونها في مكان العمل، والأهم من ذلك، أنه يتم وضعه في السياق المحلي، فضلاً عن توفير رؤى عالمية من خلال دراسات الحالة الدولية. يهدف الكتاب أيضًا إلى أن يكون مصدرًا قيمًا للشركات القائمة، كبيرة كانت أم صغيرة، والتي تحتاج إلى حلول عملية ومثبتة لتحديات القرن الحادي والعشرين».

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