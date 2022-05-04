طيران الإمارات تنقل رؤية دبي للمستقبل إلى الأجواء

المصدر: دبي - البيان

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كشفت طيران الإمارات النقاب عن ملصق جديد على إحدى طائراتها الإيرباص A380 لمتحف المستقبل، المركز الرائد للمفاهيم والأفكار وأحدث معلم معماري في دبي.

وسوف تنطلق أولى طائرات الإمارات A380 (A6-EVK) التي تحمل الملصق الجديد إلى لوس أنجلوس يوم غد (الخميس)، في حين ستخرج تسع طائرات أخرى من الطراز ذاته من مركز مظهر الطائرات في حظائر «الإمارات للهندسة» بمطار دبي الدولي خلال الأسابيع المقبلة.

وسوف تعمل طائرات A380 العشر، التي ستحمل ملصق متحف المستقبل، في العام المقبل إلى نحو 30 وجهة للناقلة عبر شبكتها العالمية الواسعة، وخصوصاً في أوروبا وعدة عواصم عربية، وتحمل رسالة المتحف المتمثلة في خلق مستقبل أفضل للبشرية.

وتؤكد هذه المبادرة التزام طيران الإمارات الراسخ بدعم رؤية دبي لتصبح المدينة الرائدة في المستقبل، ومركزاً للابتكار واختبار التقنيات الناشئة، كما تجسد 50 عاماً من التطور وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد متحف المستقبل، ذو الشكل البيضاوي والمؤلف من سبعة طوابق ولا يحتوي على أعمدة، أحد أبرز إبداعات التصميم الهندسي ما يجعله جديراً بلقب «أجمل مبنى في العالم». ويهدف المتحف إلى إلهام العالم لتخيل إمكانيات الغد، ويضم معروضات وخبرات مستقبلية فريدة.

ويمثّل الفراغ البيضاوي مفهوم الابتكار بتصميم مساحة فارغة ترمز إلى المستقبل الذي تتطلّع له البشرية والعالم بأسره.

ويتميز المتحف بأنماط الخط العربي المصنوعة من الزجاج، والتي تغطي كامل سطحه وتشكّل في ذات الوقت نوافذ للمبنى، على شكل أبيات شعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتعبير عن رؤيته للمدينة.

وسوف يعمل المتحف كحاضنة للعلماء والمفكرين والباحثين لتحقيق أفكارهم ورؤاهم الجريئة للمستقبل، لا سيما في مجالات مثل الاستدامة والفضاء الخارجي والصحة وغيرها من التحديات العالمية المصيرية.

كما سيشكل أيضاً منصة لتجربة أحدث الاكتشافات التكنولوجية وإثباتها، مع نماذج أولية تواصل تطويرها الشركات الناشئة وكبريات المؤسسات التكنولوجية العالمية.

ويظهر ملصق متحف المستقبل على جانبي الهيكل الخارجي لطائرة الإمارات A380، مع رسالة «رحلة إلى المستقبل» على جانب وJourney to the future على الجانب الآخر. ويغطي الملصق 336 متراً مربعاً على كل جانب.

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