القطاع التجاري في دبي يحقق وفراً قدره 1.3 تيراوات ساعة من الكهرباء و2.5 مليار جالون من المياه خلال 10 سنوات

المصدر: البيان

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أشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمتعاملي الهيئة من مختلف القطاعات الذين يسهمون في جهود الحفاظ على البيئة، وحماية الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. وقد حققت برامج ومبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه التي أطلقتها الهيئة وفورات تراكميّة كبيرة ضمن الفئات المستهدفة بلغت 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء، و5.6 مليار جالون من المياه بين عامي 2012 و2021، بما يعادل توفير 1.2مليار درهم، وتقليل 1.1 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وقال معالي سعيد الطاير: "تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث نطلق سنوياً العديد من المبادرات والبرامج والجوائز للتشجيع على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه من خلال برامج وأنشطة مبتكرة تستهدف جميع قطاعات المستهلكين لتحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في دبي لخفض الطلب بنسبة 30% بحلول العام 2030."

بين عامي 2012 و2021، حقق القطاع التجاري وفراً قدره 1.3 تيراوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 11%) و2.5 مليار جالون من المياه (بنسبة 19%)؛ وحققت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وفورات قدرها 355 جيجاوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 11%) و957 مليون جالون من المياه (بنسبة 21%) أما المنشآت التعليمية فقد حققت وفورات قدرها 366 جيجاوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 14%) و1.4 مليار جالون من المياه (بنسبة 21%)؛ وحقق القطاع الصناعي وفورات قدرها 131 جيجاوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 13%) و200 مليون جالون من المياه (بنسبة 29%)، فيما حقق القطاع السكني وفورات قدرها 72 جيجاوات ساعة من الكهرباء (بنسبة 15%) و583 مليون جالون من المياه (بنسبة 25%).

تعادل الوفورات التي تحققت استهلاك 211 ألف شقة من الكهرباء، و120 ألف شقة من المياه سنوياً، وقد أسهمت هذه الوفورات في تقليل1.1 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بما يعادل امتصاص 1.24 مليون شجرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويعادل استهلاك 137 مليون مصباح موفر للطاقة سنوياً، وتعادل الوفورات في المياه ما يكفي لملء 10 آلاف مسبح أولمبي.

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