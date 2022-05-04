47 ملياراً قروضاً ضختها البنوك بشرايين الاقتصاد في 4 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ضخت البنوك العاملة في دولة الإمارات قروضاً بنحو 47.1 مليار درهم في شرايين الاقتصاد خلال 4 أشهر (نوفمبر 2021 - فبراير 2022)، في مؤشر على التعافي الاقتصادي من الجائحة والدخول في مرحلة الانتعاش، لا سيما خلال الشهور الأولى من انعقاد «إكسبو دبي».

وأظهرت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن رصيد الإقراض المصرفي للبنوك وصل إلى 1.81 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة بنحو 2.7% أو ما يوازي 47.1 مليار درهم مقابل 1.763 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن الإقراض المصرفي زاد على أساس سنوي بنسبة 1.8% أو ما يعادل 32.6 مليار درهم مقارنة بنحو 1.777 تريليون درهم في فبراير 2021، بينما زاد على أساس شهري بنحو 0.54% أو ما يعادل 9.7 مليارات درهم مقارنة بنحو 1.8 تريليون درهم في يناير الماضي.

وعلى صعيد الائتمان حسب كل إمارة، وصل رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي إلى 881.6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.2% وبارتفاع على أساس سنوي بنحو 0.3% وبنمو خلال شهرين منذ بداية العام الجاري بحو 0.5%.

فيما بلغ رصيد الإقراض المصرفي لبنوك أبوظبي إلى 770.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.9% وبنمو على أساس سنوي بنحو 4% وبارتفاع 1.2% خلال شهرين. ووصل رصيد الإقراض المصرفي للبنوك الأخرى إلى 158.1 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.7% وعلى أساس سنوي بنسبة 0.6% ومنذ بداية العام بنسبة 1.8%.

وبلغ رصيد الإقراض المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.425 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.6% وعلى أساس سنوي بنسبة 3% ومنذ بداية العام بنسبة 1%، فيما وصل رصيد الإقراض المصرفي للبنوك الإسلامية لنحو 385 مليار درهم بارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.4% ومنذ بداية العام بنسبة 0.5% فيما انخفض على أساس سنوي بنحو 2.2%

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